Ante el difícil panorama en sus países de origen, migrantes de Cuba, Venezuela y Ecuador, están optando por solicitar asilo en México en lugar de viajar a Estados Unidos.

Estos migrantes ven en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) una oportunidad para establecerse legalmente y rehacer sus vidas. Luis y Lisandra, migrantes cubanos, expresan su deseo de quedarse en México, donde buscan estabilidad y un lugar seguro para vivir.

“No, yo para nada. Ahí no tengo nada qué hacer. De hecho no tengo familia en los Estados Unidos, hasta aquí llegué y hasta aquí me voy a quedar”.

Lisandra, migrante

¿Qué los lleva a pedir refugio aquí?