En redes sociales difundieron un video en el que aparecen presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) regalando rosca de Reyes y juguetes a los niños de Macuspana, Tabasco. Las autoridades del estado informaron que se encuentran investigando el caso.

Graban a presuntos integrantes del CJNG regalando juguetes a niños en Tabasco

Las imágenes muestran a una multitud sosteniendo varias roscas de Reyes y juguetes, mientras un sujeto les dice que se trata de regalos del “Señor 88”, integrante del CJNG, y los pueden tomar sin ningún tipo de compromiso.

“Señores, es sin compromiso de nada este regalo, solamente es para darle una sonrisa a los niños y apoyarlos a ustedes. Este regalo se los manda el ‘Señor 88’, somos del Cártel Jalisco. Sin compromiso de nada, lo que queremos es ayudarlos. Estamos para cuidarlos, no para joderlos”, menciona uno de los supuestos integrantes del CJNG.

Finalmente, los niños y sus padres agradecen al unísono los regalos recibidos, mientras que los supuestos criminales se despiden diciéndoles que están “a la orden, para lo que ocupen”.

Gobierno de Tabasco investiga el caso

José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco, comentó sobre este video que se trata de una respuesta a los trabajos en contra del crimen organizado que realizan las autoridades estatales. “Es una respuesta a los resultados que se están dando, porque se está apretando a la delincuencia y al crimen organizado“, declaró el funcionario.

“Ya está la Guardia Nacional y también Seguridad Pública atendiendo este caso. Hoy (8 de enero) se vio en la mesa de seguridad y hoy mismo se giró instrucciones de que se viera este asunto”, añadió el hermano del expresidente López Obrador.

“No estamos de acuerdo”: Claudia Sheinbaum sobre video del CJNG en Macuspana

A Claudia Sheinbaum, presidenta de México, la cuestionaron este jueves, en su conferencia mañanera, sobre el video en el que aparecen integrantes del CJNG regalando roscas de Reyes y juguetes a los niños de Tabasco.

La presidenta comentó que su Gobierno trabaja para que los jóvenes mexicanos no vean al crimen organizado como una opción válida de ganarse la vida. Además, no está de acuerdo con este tipo de acciones que hacen apología del crimen organizado.

“Nosotros no estamos de acuerdo. Como lo hemos manifestado, nuestra tarea es evitar que cualquier joven, ciudadano, niño o niña, vea en la violencia o en algún grupo delictivo una perspectiva de vida, porque no es una perspectiva de vida, es una perspectiva de muerte. Nos corresponde evitar y hacer toda la atención a las causas para que no haya una apología de la violencia. Nosotros construimos paz”, comentó Sheinbaum.

