Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, respalda a Claudia Sheinbaum en su informe de 20 meses

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El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuenta con el respaldo del estado, mientras la mandataria daba un informe de los 20 meses de su administración en México.

Desde el Teatro del Pueblo, en el Recinto Ferial de la capital de la entidad, y en un enlace virtual hasta el Monumento a la Revolución, el gobernador, acompañado por la doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Estatal, aseguró que Tamaulipas está sumado a una presidenta humanista, que ve por nuestra nación, por la unidad y por el bienestar de la gente.

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Participan asistentes de los 43 municipios

“Aquí, en un hecho inédito, los 43 municipios de Tamaulipas, más de 20 mil tamaulipecos y tamaulipecas, estamos reunidos para escuchar este gran mensaje humanista, de unidad, soberanía, libertad, independencia y progreso social para todos”, expresó Américo Villarreal.

Agregó que, a dos años del inicio del gobierno de Sheinbaum Pardo, Tamaulipas está presente: “Usted, gran presidenta, cuenta con el pueblo de Tamaulipas”, reiteró.

Desde temprana hora, miles de tamaulipecos y tamaulipecas siguieron el evento, ondeando banderas y mostrando mensajes de apoyo y reconocimiento a la presidenta.

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