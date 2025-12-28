Autobús choca contra tráiler en Tamaulipas; dos personas fallecieron y 36 más resultaron heridas

GENERANDO AUDIO...

Autobús choca en Tamaulipas: 2 muertos y 36 heridos. Foto: Guardia Nacional

Un autobús de pasajeros chocó contra la parte trasera de un tráiler este sábado en la carretera federal Ignacio Zaragoza, a la altura del kilómetro 92, en el municipio de Güémez, Tamaulipas. El vehículo, que viajaba con cupo lleno hacia Poza Rica, Veracruz, no detuvo su marcha antes de impactar la pesada unidad.

El accidente cobró la vida de dos personas y dejó a otras 36 lesionadas. Además, el percance provocó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y de autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes acudieron al sitio para atender a las víctimas y resguardar la zona.

Cuatro adultos y un niño quedaron atrapados entre los restos del vehículo, por lo que los rescatistas realizaron maniobras especiales para liberarlos. Asimismo, tras el rescate, las ambulancias trasladaron a estas personas y al resto de los heridos a diferentes hospitales para su valoración médica.

En el lugar del accidente, elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), la Cruz Roja Mexicana, la Unidad Urbana de Rescate y Protección Civil sumaron esfuerzos para atender la emergencia y extraer a las víctimas.

De momento, las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

La Guardia Nacional informó que la circulación en este punto de Tamaulipas volvió a la normalidad cerca de las 2:30 p. m. De igual manera, las autoridades instaron a los automovilistas a manejar con precaución durante esta temporada, debido a la mayor afluencia de vehículos en las carreteras.

