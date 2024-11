Caso Melanie: tras agredirla, su novio la visitó en el hospital “para darle un beso en la mejilla”, reveló su madre

El caso de Melanie de Jesús Barragán, joven golpeada brutalmente por su novio durante una fiesta de Halloween en Ciudad Madero, en el estado de Tamaulipas, continúa dando de qué hablar.

Mientras se busca a su pareja, Christian de Jesús Rojas y que ella se recupera tras someterse a una cirugía, trascendió que él la fue a visitar cuando se encontraba internada en el hospital.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:



Sin revictimizar a #JusticiaParaMelanie quiero destacar que cuando se marcha en el #8M siempre se grita “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas” y este es el claro ejemplo de una chica que se arriesgó por su amiga.

¡Las amigas son el amor verdadero! #Melanie #Tamaulipas pic.twitter.com/CVZpAsMLSD