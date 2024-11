A través de un audio que se compartió a los medios de comunicación, Melanie de Jesús rompe el silencio luego de la brutal golpiza que recibió y que la mantuvo hospitalizada durante una semana.

La noche del 31 de octubre, cuando disfrutaba de una fiesta de Halloween con un grupo de amigos y su novio, Christian de Jesús Rojas Martínez, sufrió un ataque a golpes por parte de su pareja, con quien llevaba un noviazgo de varios años.

Melanie sufrió fracturas en la mandíbula, en la nariz y severo daño en el ojo izquierdo, por lo que tuvo que ser intervenida. El jueves al mediodía por fin fue dada de alta, con la indicación de acudir de manera semanal a revisiones médicas.

“Estoy muy, muy agradecida con toda la gente que me está apoyando y que, la verdad ahorita yo, pues salir así a dar la cara públicamente, no estoy bien, estoy muy vulnerable, pero yo estoy totalmente agradecida con toda la gente que me apoya, que me está apoyando”, declaró Melanie.