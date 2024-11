Cristian Castro, cantante e hijo de la actriz Verónica Castro, respondió a las declaraciones de Yolanda Andrade, quien afirmó haberse casado con la actriz en una ceremonia en Ámsterdam.

Sin embargo, Cristian pidió a la conductora que presente las pruebas que respalden sus dichos. El intérprete de “Azul” exigió videos, fotos o audios que demuestren la supuesta relación entre Andrade y su madre.

En una reciente entrevista, Cristian Castro se mostró incrédulo respecto a la historia de Yolanda Andrade, quien asegura que tuvo una relación Verónica Castro. De manera tranquila, el cantante solicitó a Andrade ofrecer pruebas para respaldar su historia y comprobar el supuesto romance.

“No hubo un relato de su parte que pareciera cierto. No hubo mensajes, algún chat, algunas fotos. No hay fotos; no hay un relato contundente de cuándo sucedieron los hechos, qué fechas o de cuándo comenzó todo”.

Cristian Castro