“No soy ninguna ratera”: Melanie niega acusaciones de robo en tienda de ropa

La joven Melanie Barragán, quien fue agredida por su novio Christian “N”, se pronunció luego de ser detenida tras un presunto robo en un centro comercial de Tamaulipas, asegurando que “no soy ninguna ratera”.

En su cuenta de Facebook, la joven aseguró que no se robó ninguna prenda de una tienda de ropa en plaza Galerías Altama, ya que no tiene necesidad.

“No soy ninguna ratera. Ya hice un video explicando lo sucedido. ¿Qué necesidad tengo yo de robarme algo de una tienda”, señaló Melanie Barragán.

La víctima de Christian “N”, quien la agredió durante una fiesta de Halloween en Tamaulipas, aseguró que no se debe creer en las noticias falsas.

Asimismo, hizo un llamado a evitar hablar de su persona, ya que los comentarios le generan ansiedad y depresión debido a que “no saben por lo que tuve que pasar” en la tienda de ropa.

Según los reportes, Melanie Barragán fue detenida por el personal de una tienda en un famoso centro comercial tras supuestamente robar una prenda.

A la joven la pusieron bajo resguardo de las autoridades correspondientes, quienes la ingresaron al Ministerio Público (MP) correspondiente, donde horas más tarde salió junto a su madre. No quiso dar ningún tipo de declaración a los medios locales.

Las imágenes en redes sociales muestran a la expareja de Christian “N” con esposas mientras es escoltada por los oficiales.

La noche del 31 de octubre, a Melanie Barragán la golpeó su novio brutalmente durante una fiesta de Halloween en Ciudad Madero, Tamaulipas.

