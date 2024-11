Melanie revela nuevos videos de la golpiza que le dio su novio Christian

Melanie Barragán, una joven de Tamaulipas agredida brutalmente por su entonces novio Christian “N”, dio a conocer nuevos videos que muestran los momentos de violencia que sufrió durante una fiesta el pasado 31 de octubre. Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, exponen el ataque físico y verbal que vivió esa noche.

A través de su cuenta de Instagram, Melanie compartió un compilado de tres grabaciones tomadas desde distintos ángulos. En estos videos, se observa con claridad la agresión que sufrió a manos de su ahora expareja, lo que ha generado indignación en redes sociales y un llamado urgente a las autoridades para hacer justicia.

El primer video, registrado por una cámara externa y acompañado de la canción “Venganza” de No Te Va a Gustar y Nicki Nicole, muestra a Melanie y a su amiga Danna Paola conversando cerca de una motocicleta en la calle. Sin previo aviso, Christian “N” aparece y comienza a golpearla violentamente. Aunque Danna intenta intervenir, el agresor la empuja y continúa atacando a Melanie.

En la segunda grabación, Christian arrastra a Melanie por el cabello mientras ella intenta resistirse. Esto ocurre en la calle que se encontraba a fuera de la casa donde era la fiesta de Halloween. La cinta mostró cómo, por varios metros, Christian arrastró a la tamaulipeca.

Un tercer video ofrece otro ángulo del ataque, donde se ve a Christian gritándole mientras ella intenta levantarse. Posteriormente, otro hombre entra en escena para calmar al agresor y alejarlo, mientras la amiga de Melanie regresa para asistirla. Es en este instante donde el agresor se da a la fuga.

En su publicación, Melanie envió un mensaje contundente:

“Para que vean la gravedad en la que me sometió a golpes y arrastró, no quiero que esto quede impune ante las autoridades, no quiero que siga libre ese tipo que me causó mucho daño, dejándome diversas fracturas en la cara y no tuvo piedad ante mí de ninguna manera, él quería matarme”.