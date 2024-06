Captan a presunto ovni en Tampico; dicen que desvió tormenta Alberto

El video se compartió en redes. Foto: Captura @bellik14451

En Tampico, Tamaulipas, se captó un presunto ovni (objeto volador no identificado) antes del impacto de la tormenta Alberto en la entidad; se presume, desvió el fenómeno natural.

Video del presunto ovni en Tampico, Tamaulipas

El video se compartió en redes sociales y en él se apreciaron unas extrañas luces en el cielo, las cuales, según un grupo de amigas, que captó el raro fenómeno, eran no humanas.

Ver más Captan impresionante OVNI en #Tampico #Tamaulipas !!! 👽🛸



Un grupo de amigas logró captar un objeto volador no identificado en los cielos de Tampico.



Llama la atención que esto sucedió cuando se dio a conocer que el Huracán Alberto ya se desvío del Sur del Estado….. pic.twitter.com/29auQSYFoZ — Juan Bellik ✝️⚔️ (@bellik14451) June 20, 2024

“Mira, se está prendiendo. ¡Qué es eso!” Se escuchó durante la grabación, algunos dicen que el presunto ovni desvió la tormenta, a fin de no afectar tanto a la entidad.

Ovnis en Tampico, Tamaulipas

Un ovni es cualquier objeto volador que no puede ser identificado inmediatamente por el observador y que permanece sin explicación tras una investigación inicial. El término no implica necesariamente que el objeto tenga un origen extraterrestre; simplemente significa que no se ha identificado.

Los informes de objetos extraños en el cielo se remontan a siglos atrás, pero el término ovni se popularizó después del avistamiento de Kenneth Arnold en 1947, quien describió ver nueve objetos inusuales volando cerca del Monte Rainier en el estado de Washington, Estados Unidos.

Muchos avistamientos de ovnis se han explicado como fenómenos naturales, como meteoros, planetas brillantes, o fenómenos atmosféricos poco comunes.

Algunos avistamientos son simplemente errores de identificación de aeronaves, globos, drones, o incluso aves

Otros ovnis pueden ser tecnologías militares clasificadas que no son reconocidas por el público general, las teorías son muchas.

Lo raro es que en Tampico, Tamaulipas, los presuntos ovnis desvían las tormentas tropicales y nadie sabe cómo sucede.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]