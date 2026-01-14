Hallan fosa clandestina en Tlaxcala; entre los muertos están integrantes de los “Pescados”

GENERANDO AUDIO...

Descubren fosa clandestina en Tlaxcala. Foto: Uno TV.

La mañana de este miércoles fue localizada una fosa clandestina con tres cuerpos en una propiedad abandonada en terrenos de labor del municipio de Panotla y límites con Texoloc, en el estado de Tlaxcala, lo que provocó un fuerte operativo con participación de autoridades estatales y federales.

El hallazgo se registró tras un reporte anónimo al número 911, cuando a las 5:00 horas un campesino, quien se dirigía a sus tierras, se percató de un olor fétido intenso que provenía de una construcción en obra negra, por lo que notificó a las autoridades, quienes acudieron a las inmediaciones de las comunidades de Techachalco y Tezoquipan, pertenecientes a Panotla, cerca de la carretera federal San Martín–Tlaxcala, a la altura del paraje conocido como “El Arenal”.

En el lugar se observaron restos humanos que estaban semienterrados, entre ellos un pie y un fémur. Además, los cadáveres estaban cubiertos con cal, presuntamente para acelerar su descomposición.

Personal del grupo especializado en homicidios dolosos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala confirmó que en la fosa clandestina había tres cuerpos.

Se encontraron tres cuerpos en la fosa clandestina. Foto: Uno TV.

Habría posibles miembros de los “Pescados” entre los cuerpos

Entre las víctimas fue identificado Rolando Humberto “N”, de 31 años, conocido como el “Pescado”, presunto líder de una banda delictiva identificada como los “Pescados”.

También fue confirmada la identidad de Manuel Uberto “N”, de 23 años, apodado el “Pescadito”, quien presuntamente fungía como su escolta personal. El tercer cuerpo era de un hombre, quien permanece en calidad de desconocido.

Tanto Rolando como Manuel Uberto contaban con fichas de búsqueda vigentes ante la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y No Localizadas. Cabe resaltar que los dos hombres fueron levantados por un comando el pasado 5 de enero, cuando se encontraban en el municipio de Tetla.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Panotla, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Guardia Nacional. Peritos del Instituto de Ciencias Forenses realizaron la exhumación de los cuerpos y traslado en la unidad mortuoria al Semefo, ubicado en la capital tlaxcalteca.

Uno era presunto líder de los “Pescados”. Foto: Uno TV.

Detuvieron a presuntos responsables

Fuentes ministeriales señalan que durante la madrugada de este miércoles, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República detuvo a seis sujetos originarios de Nayarit, quienes presuntamente estarían relacionados con la ejecución y desaparición de los jóvenes.

Las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del crimen, así como para determinar la identidad de la tercera víctima localizada en el sitio.

Cabe resaltar que Rolando Humberto “N”, el “Pescado”, era señalado como presunto líder de una célula criminal dedicada a la extorsión, cobro de piso, robo a cuentahabientes, venta de droga, préstamos “gota a gota” y asaltos armados con violencia, con presencia en Apizaco y municipios de la zona conurbada.

Dicho grupo delictivo fue vinculado con diversos acontecimientos de alto impacto, incluyendo el hallazgo de nueve jóvenes tlaxcaltecas desmembrados el 2 de marzo de 2025 en la carretera Cuacnopalan–Oaxaca. Las víctimas formaban parte de los “Pescados” y habrían sido contratados por Álvaro “N”, alias la “Jocha”, presuntamente para cometer diversos ilícitos en Huatulco, Oaxaca.

Ficha de búsqueda de la Fiscalía de Tlaxcala.

