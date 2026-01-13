Crimen sacude Tlaxcala: matan a veterinario tras robo de ganado

GENERANDO AUDIO...

Sergio Hernández trató de evitar el robo de su ganado. Foto: Genaro Zepeda

El homicidio de un reconocido veterinario generó consternación en el municipio de San Damián Texoloc, Tlaxcala. El cuerpo del profesionista fue localizado sin vida en terrenos de labor.

La víctima fue identificada como el médico veterinario zootecnista Sergio Hernández Romero, de 57 años de edad, egresado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), generación 1990–1995, quien era ampliamente conocido por su trabajo profesional en el sector agropecuario de la región.

De acuerdo con los primeros reportes, Hernández Romero había sido visto por última vez la tarde del 12 de enero, cuando salió a pastorear a sus animales en la zona de cerros que colindan entre San Damián Texoloc y San Diego Metepec; sin embargo, con el paso de las horas su esposa e hijos perdieron contacto con él.

Familiares y personas cercanas solicitaron apoyo para su búsqueda, ya que tampoco encontraban al ganado que cuidaba, situación que finalmente derivó en el hallazgo del profesionista sin vida.

Veterinario habría tratado de impedir el robo de su ganado

Los hechos se reportaron la noche del 12 de enero, cuando una mujer solicitó de manera urgente el apoyo de una ambulancia al Servicio de Emergencias 911, luego de localizar a su esposo inconsciente y con heridas visibles en unos terrenos ubicados cerca de la carretera local Tlaxcala–Texóloc, a la altura del barrio de Zavaleta, en límites con Metepec.

Al sitio arribaron paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUMT), así como policías municipales de Texoloc. Tras realizar la valoración, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y presentaba dos impactos de arma de fuego en el pecho.

Fuentes ministeriales señalaron que el homicidio estaría relacionado con el robo de aproximadamente 20 cabezas de ganado, las cuales no fueron localizadas en el sitio; el veterinario habría intentado impedirlo antes de ser ultimado por los responsables.

Primero acudió la Policía Municipal de Texoloc, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la Guardia Nacional (GN), quienes acordonaron el área para preservar la escena del crimen.

Más tarde, arribaron agentes de la Policía de Investigación y peritos de campo del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver para trasladarlo al anfiteatro, donde se le practicaría la necropsia de ley.

A pesar del despliegue policiaco en zonas aledañas, hasta la madrugada de este martes no se reportan personas detenidas.

