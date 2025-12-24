Detienen al influencer Jaime Toral; grababa videos con Doña Lety y se le acusa de trata de personas

GENERANDO AUDIO...

Ficha de detención de Jaime Toral. Foto: Fiscalía de Veracruz

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz detuvo al influencer Jaime Toral, señalado de haber secuestrado a Doña Lety; la aprehensión se logró en colaboración con la Fiscalía de Puebla. Al creador de contenido se le acusa formalmente del delito de trata de personas en su modalidad de esclavitud.

Detienen a Jaime Toral, acusado de trata de personas

Jaime Toral es un creador de contenido que cuenta con 1.3 millones de seguidores en su perfil de Facebook. En redes sociales solía compartir videos sobre la vida diaria y tradiciones de Tantoyuca, Veracruz, aunque también es conocido como la persona que viralizó a Doña Lety.

A principios del pasado mes de septiembre, medios locales reportaron el rescate de Doña Lety tras haber sido secuestrada. Versiones periodísticas mencionan que la señora logró escapar y pidió auxilio a vecinos de la zona; más tarde recibió apoyo por parte de elementos de la Guardia Nacional. Ella señaló a una persona de apellido Toral como su captor.

El 28 de octubre la FGE de Veracruz activó una recompensa de 350 mil pesos por la captura de Jaime Toral. El influencer era buscado por su probable participación en la comisión del delito de trata de personas, aunque no se mencionaron más detalles.

Ayer martes, las autoridades de Veracruz informaron que elementos de la Policía Ministerial, en coordinación con la FGE de Puebla, ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Jaime Toral por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas en su modalidad de esclavitud.

