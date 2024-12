La famosa playa con cerditos en el puerto de Progreso en Yucatán, la “Pig Beach” hizo oficial su cierre. Este fue un atractivo que nació en el 2021, cuando los cerditos fueron encontrados en un basurero y rescatados por la Policía Ecológica de Progreso, quienes los adoptaron y llevaron a la playa, donde los pusieron en resguardo.

Con el tiempo se dieron cuenta de que disfrutaban de la playa y hasta les gustaba nadar.

Entonces surgió la idea de crear una playa estilo las Bahamas, donde además de hacerla un punto turístico, también fuera educativa y ambiental, para los niños y turistas que se acercaban al sitio.

Habitantes lamentan que ya no exista la emblemática “Pig Beach”.

“Mi hermana siempre me comentaba que estaba muy bonito, que la pasaban bien, que podían hacer pic nic, o sea un ambiente muy sano, muy bueno, y pues si me da mucha tristeza que no hemos alcanzado a ir y nos dan esa noticia que ya lo cerraron”.

Elsy Villarreal, sondeo.