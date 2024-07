Bordar no solo es para las mujeres en Yucatán

En Sotuta Yucatán se tejen sueños. Niños y niñas de la escuela primaria “Pedro Pablo Echeverría”, a unos 120 kilómetros de Mérida, están rompiendo estereotipos y con bordados buscan preservar un técnica ancestral maya: el Xokbil Chuuy.



El Proyecto “Tejiendo Sueños”, hace que no sólo los estudiantes y maestros se involucren, sino que también los padres de familia aporten en la preservación de esta técnica que ha pasado de generación en generación.

“Los papas están muy interesados, están muy pendientes, porque estamos rescatando la parte de nuestra cultura y es algo que se está realizando en nuestra comunidad que es Sotuta, algo que también hay sido estereotipado que solamente las mujeres pueden hacerlo y con este proyecto decimos no” Luis Puch | Profesor



Estudiantes de segundo a sexto de primaria proponen sus propios diseños, su estilo y bordan blusas, pañuelos, servilletas, monederos y sabucanes.



A través de estos hilos sienten identidad, orgullo y tradición.

“Pues bien, me gustó aprender, me gustó aprender con mi mamá, y con mi hermanita y también me gustó bordar” Irving Yam | Estudiante

“Pues aprendí hacer bordado y pues me gustó mucho porque mi mamá me ayudaba hacerlo” Aitana Canché | Estudiante





Los padres han aplaudido la iniciativa que también los involucra y les permite pasar tiempo con sus hijos.

“Pues la verdad, estuvo muy muy bien, es primera vez que los niños hayan realizado este proyecto, niño se basó en su esquema, él solito hizo su esquema, él solito lo estuvo elaborando” Nivelvia Canché | Mamá

La técnica de xokbil chuuy o punto de cruz, es el que utilizan artesanos para bordas los hipiles y ternos, vestimenta tradicional de Yucatán