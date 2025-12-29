Danés pasó casi dos meses en el aeropuerto de Mérida y ya abandonó la ciudad

GENERANDO AUDIO...

Danés en el aeropuerto de Mérida. Foto: Kattia Espinosa

Lo que parecía una historia sacada de una película tuvo un desenlace reciente. El extranjero que durante casi dos meses permaneció dentro del Aeropuerto Internacional de Mérida no era canadiense, sino originario de Dinamarca, y ya logró salir de la ciudad tras recibir apoyo económico de sus familiares.

El hombre llegó a Yucatán como turista, pero se quedó sin recursos para continuar su viaje o regresar a su país. Ante la falta de dinero, optó por permanecer dentro de la terminal aérea, utilizando el aeropuerto como un refugio temporal mientras esperaba que su familia le enviara fondos para comprar un boleto de avión.

Durante ese tiempo, dormía en bancas, caminaba por las instalaciones y adquiría alimentos básicos en los comercios del aeropuerto. Personal y trabajadores de la terminal se familiarizaron con su presencia, al observarlo día tras día en la sala de espera.

“Hay gente que a lo mejor pierde su vuelo, hay gente que a lo mejor no viene con mucho dinero y no les queda de otra que quedarse a esperar, a juntar para su otro vuelo y hay veces que se quedan a dormir, se quedan por días a dormir, pasa necesidad porque a lo mejor no tienen donde, no tienen para un hotel, no tienen donde bañarse y se la pasan un poquito mal, porque están de aquí para allá “. Fernando Lara, trabajador del aeropuerto.

De acuerdo con lo confirmado, una vez que el apoyo económico finalmente llegó, el extranjero compró su boleto y dejó Mérida, utilizando el mismo aeropuerto, donde permaneció durante semanas como punto de salida para resolver su situación.

“Prácticamente, ya llevo viéndolo como casi 2 meses, desde de noviembre ya tiene un buen rato y viene a comprar, pero casi no habla mucho, muy pocas palabras sabe en español y siempre que compra exige su nota de la venta”. Diana Lozada, trabajadora del aeropuerto.

El caso generó comentarios entre usuarios y empleados, al evidenciar cómo una terminal aérea puede convertirse, de manera involuntaria, en refugio improvisado para personas varadas lejos de casa.

Aunque su historia ya tuvo una solución, el episodio recordó otros casos similares ocurridos en aeropuertos del país, donde turistas extranjeros han permanecido por largos periodos ante la falta de recursos o apoyo consular oportuno.

