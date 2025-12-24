Taxista devuelve 300 mil pesos a adulto mayor en Yucatán

GENERANDO AUDIO...

Adulto mayor olvida 300 mil pesos en taxi en Yucatán. Foto: Cuartoscuro

La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) reconoció públicamente, a través de sus redes sociales, al taxista Ramón Marquina por su honestidad e integridad, luego de devolver 300 mil pesos en efectivo que habían sido olvidados por un adulto mayor en su unidad.

El reconocimiento fue entregado por el titular de la dependencia, Jacinto Sosa Novelo, quien destacó la vocación de servicio del conductor y subrayó que este tipo de acciones fortalecen la confianza de la ciudadanía en el transporte público.

La Agencia de Transporte de Yucatán señaló que el acto es un ejemplo de los valores que deben prevalecer entre los prestadores del servicio, al priorizar la ética, la responsabilidad y el respeto hacia los usuarios, especialmente hacia los sectores más vulnerables de la población.

Finalmente, la dependencia reiteró su llamado a los concesionarios y operadores a mantener una conducta responsable y comprometida con la sociedad yucateca.

