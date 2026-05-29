Manglares de Yucatán “huyen” del mar por el cambio climático

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Los manglares de Yucatán ya están reaccionando al cambio climático y lo están haciendo de una forma visible: moviéndose tierra adentro. Un estudio realizado por especialistas de la UNAM reveló que entre 1984 y 2024 los manglares de la Península de Yucatán migraron hacia zonas más altas debido al aumento del nivel del mar.

“Encontramos alrededor de mil 700 hectáreas que ha ingresado el manglar tierra adentro en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, los dos sitios principales es son Laguna de Términos y Laguna Kunil, que se encuentra en el área de Chiquila y Holbox, en el lado de Quintana Roo; esos son los dos puntos más importantes, como hotspot de migración terrestre de manglares en la Península”, comentó francisco guerra, investigador del laboratorio análisis espacial de zonas costeras UMDI SISAL

Cambio climático afecta a los manglares de Yucatán

Aunque este fenómeno demuestra la capacidad de adaptación de los manglares, investigadores advierten que también representa una señal clara de los efectos que el cambio climático ya está provocando en la región.

Los manglares cumplen funciones clave para el equilibrio ambiental: protegen las costas del impacto de huracanes, ayudan a reducir erosión e inundaciones, sirven como refugio para especies marinas y capturan grandes cantidades de carbono.

Especialistas señalan que la transformación del territorio ya no es un escenario lejano, sino un proceso que actualmente está modificando ecosistemas en Yucatán y otras zonas costeras del país.

“Principalmente es el aumento en el nivel del mar. Imagínate cuando calentamos agua, por ejemplo, lo que pasa es que las moléculas se expanden, entonces con el calentamiento del agua, con el calentamiento global, lo que va a seguir ocurriendo es eso, esa expansión térmica y esa expansión térmica es la base responsable de este aumento en el nivel del mar“, añadió Francisco Guerra

Calentamiento global obliga a replantear medidas de cuidado del medio ambiente

Para organizaciones ambientales, el desplazamiento de los manglares también obliga a replantear políticas de conservación, crecimiento urbano y protección de humedales ante el avance del mar.

El Gobierno de Yucatán impulsa una alianza para proteger selvas, manglares y cenotes. El proyecto “Herencia Maya” es una iniciativa internacional que garantizará recursos para la conservación de 11 áreas naturales protegidas en Yucatán.

El programa contempla una inversión superior a 12 millones de dólares en los próximos cinco años para proteger más de 581 mil hectáreas de reservas, manglares, selvas y cenotes.

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