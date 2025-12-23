Ataque a policías desata fuerte operativo de seguridad en Loreto, Zacatecas

GENERANDO AUDIO...

Atacan a policías en Loreto. Foto: Omar Hernández

Un intenso operativo militar y policiaco se registra este martes en el municipio de Loreto, en Zacatecas, demarcación colindante con Aguascalientes, después de que civiles armados atacaran a elementos de la Policía Estatal quienes viajaban en una patrulla municipal, al estar comisionados a la vigilancia de esta localidad.

¿Qué pasó en Loreto?

Habitantes de comunidades rurales reportaron la detonación de disparos cerca del panteón de la comunidad de Tierra Blanca, donde los agentes realizaban patrullajes para disuadir el delito y, al parecer, atendían un reporte sobre presuntas actividades delictivas.

Aunque las autoridades no han emitido una versión oficial sobre la agresión, fuentes policiacas involucradas en el operativo indicaron que varios uniformados resultaron heridos. Esto motivó el despliegue del helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Seguridad Pública, habilitado como ambulancia aérea para trasladar a los lesionados.

Operativo en Zacatecas. Foto: Uno TV

En la capital del estado se preparó un dispositivo especial para recibir la aeronave en el helipuerto del Hospital General. Posteriormente, los heridos fueron transferidos en ambulancia al Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde reciben atención especializada. Uno de los policías llegó en estado inconsciente y se reporta en condición grave.

En el lugar del enfrentamiento quedó asegurado un vehículo compacto donde los agresores viajaban, aún se desconoce si hay personas detenidas por la agresión armada.

Otros ataques

Esta agresión se suma a una serie de incidentes recientes en la región. El miércoles de la semana pasada, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) fueron atacados en el municipio de Villa García, en los límites con Ojuelos, Jalisco, resultando en el abatimiento de siete agresores.

El viernes siguiente, policías estatales sufrieron un ataque con explosivos en Luis Moya, que la Fiscalía atribuye a una posible represalia por el enfrentamiento en Villa García.

Además, el domingo, la Policía Estatal de Aguascalientes fue agredida por civiles armados que dispararon contra los elementos y huyeron hacia territorio zacatecano.

La zona sur de Zacatecas vive un incremento en los enfrentamientos armados, principalmente en áreas limítrofes con estados vecinos, debido a la disputa por el control territorial entre células delictivas rivales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento