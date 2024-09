¡No les creas! Secretaría de Finanzas de Zacatecas alerta: se hacen pasar por funcionarios para estafar

La alerta es para funcionarios municipales y población. Foto: Finanzas Zacatecas

La Secretaría de Finanzas de Zacatecas emitió una alerta en el estado luego de haber detectado perfiles falsos que se hacen pasar por funcionarios de dicha dependencia para estafar a través de redes sociales, por lo que se dieron a conocer algunas recomendaciones ante este intento de fraude.

En Unotv.com te contamos los detalles de la alerta de la Secretaría de Finanzas de Zacatecas.

Secretaría de Finanzas de Zacatecas lanza alerta por perfiles falsos

La dependencia detalló que se han detectado intentos de extorsión dirigidos a funcionarios municipales a través de redes sociales, así como en mensajes de texto y llamadas telefónicas.

Estas personas se hacen pasar por funcionarios de la Secretaría de Finanzas estatal y ofrecen apoyos económicos a cambio de una “mínima aportación” por parte del municipio.

Además de señalar que esto es falso, la Secretaría explicó que no realiza llamadas ni envía mensajes ni solicita información bancaria o aportaciones monetarias por medio de redes sociales u otros medios informales.

“Toda comunicación oficial y cualquier solicitud de información, en caso de ser necesaria, será realizada a través de oficios formales dirigidos a los ayuntamientos”.

Resalta la Secretaría de Finanzas de Zacatecas.

Por esta razón, exhortó a las autoridades municipales a no caer en este tipo de estafa, así como no hacer depósitos o transferencias a cuentas no verificadas.

¿Cuáles son los signos de alerta?

Mensajes o llamadas sospechosas

Solicitudes de información confidencial o bancaria

Actividad sospechosa a través de redes sociales

En caso de ser contactado por gente que se identifique como presuntos funcionarios de la Secretaría de Finanzas de Zacatecas, no responder los mensajes y reportar inmediatamente.

