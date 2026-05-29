Cae exlíder de CATEM en Zacatecas; lo acusan de extorsionar a constructores

| 14:57 | Omar Hernández | Uno TV
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Detienen a exlíder de la CATEM. Foto: Fiscalía Zacatecas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJE) confirmó la detección de Guillermo “N”, exlíder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en la entidad.

  • A mediados del 2025, empresarios locales denunciaron aumentos repentinos por más del 100% en el costo de los materiales y servicios, sin que se justificara el motivo.

¿De qué acusan al exlíder CATEM en Zacatecas?

El detenido enfrenta cargos por presunta extorsión agravada contra el sector empresarial y de la construcción que tienen que ver con el incremento injustificado de precios en productos como arena, grava y piedra, así como en las tarifas del transporte y acarreo de materiales para la construcción en la entidad.

La captura se llevó a cabo por agentes de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Alto Impacto, con el apoyo de la Unidad Nacional Antisecuestro y antiextorsión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

  • En julio del 2025, la dirigencia sindical nacional anunció el cese de Guillermo “N” de sus actividades relacionadas con la Confederación para deslindar a los trabajadores de señalamientos por manipulación de tarifas y extorsión.

Según se informó, el hoy detenido presuntamente continuó realizando la manipulación de precios y materiales y transporte bajo una nueva agrupación denominada “Federación Todos Unidos por Zacatecas”.

Guillermo “N” fue puesto a disposición del juzgado que lo reclama y se espera que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia inicial donde se definirán las medidas cautelares y el plazo fijado para la investigación complementaria.

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