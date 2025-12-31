Choque frontal en Zacatecas: muere chofer de autobús y hay 10 heridos

GENERANDO AUDIO...

Accidente en Zacatecas. Foto: Omar Hernández

Un operativo especial de Protección Civil se implementó durante la madrugada de este miércoles 31 de diciembre en la carretera federal 45 de Zacatecas, luego de registrarse un accidente entre un autobús de pasajeros y un tractocamión.

El percance ocurrió cerca de la comunidad Sauceda de la Borda y la caseta de peaje de Vetagrande.

El violento impacto dejó como saldo un muerto y, al menos, diez pasajeros heridos, que fueron trasladados a la capital zacatecana para recibir atención médica.

“Tuvimos un accidente fronto-lateral entre un autobús de pasajeros de la línea Ómnibus (de México) y un quinta rueda que viene vacío, es doble semirremolque, pero viene vacío, el saldo es de una persona sin vida, que es el chofer del Ómnibus y se trasladaron a diez personas a diferentes nosocomios”, Misael Espinoza, comandante de Protección Civil del estado de Zacatecas.

Foto: Omar Hernández

El autobús identificado con el número económico 47-HB-5X se encontraba aproximadamente a la mitad de su recorrido hacia la frontera norte cuando ocurrió el percance.

“Salió de la Ciudad de México y tenía destino Ciudad Juárez”, Misael Espinoza, comandante de Protección Civil del estado de Zacatecas.

¿Cuál es la causa del accidente en Zacatecas?

Peritos especializados en accidentes viales trabajaron en el sitio para determinar las causas exactas del choque, aunque no se descarta que la imprudencia de alguno de los conductores haya sido un factor desencadenante.

Debido a las labores de retiro de las unidades y el levantamiento del cuerpo, el tramo carretero permaneció cerrado en ambos sentidos durante cerca de cuatro horas, lo que generó afectaciones al tráfico en esta importante vía de comunicación.

