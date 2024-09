Convalecen los heridos por explosión de Feria nacional de Zacatecas

La mayoría de heridos por la explosión del pasado lunes en la Feria Nacional de Zacatecas ya fueron dados de alta e intentan recuperar la vida que llevaban antes del estallido.



Para ellos fue un milagro haber sobrevivido de la explosión que les incrustó diversos objetos en el cuerpo.

“Lanzó poquito fuego pero ni fuego, o sea fuego y fuerte…” Carlos Carrillo | Víctima de la explosión



“Y volteamos y se hizo una bola grandotota de humo negro con gris” María Guadalupe Murillo | Víctima de la explosión

Las víctimas sostienen que en el lugar de la explosión no había puestos de alimentos.

“Y nada más salió humo negro con olor a pólvora, de todo lo que pasó y ya pues los policías se pusieron a la defensiva”. María de los Ángeles Carrillo | Víctima de la explosión



Tras la explosión todo fue caos.



Aseguran haber recibido agresiones de los policías, antes de ser atendidos por paramédicos.

“Y yo cuando iba corriendo a mí me dijo una policía, me apuntó con una pistola y me dijo: Tírate al suelo, pero pues yo llevaba a mi bebé ¿Cómo me iba a tirar al suelo con el niño cargado? Pues no podía tirarme al suelo, entonces ya yo me quedé parada atrás de la policía”. María de los Ángeles Carrillo | Víctima de la explosión

“Yo me vine, me hice para atrás porque que nos tiráramos al piso y me puse atrás de un puesto de tamales pero ahí estaban dos jovencitos ya tirados y uno con un agujero en su estómago”. María Guadalupe Murillo | Víctima de la explosión



Los afectados denunciaron que algunos policías les decomisaron los teléfonos.



Los heridos dejaron el hospital, pero su convalecencia será lenta.



Hasta el momento, ninguno de los afectados ha recibido apoyo de las autoridades y tendrán que hacer frente a las secuelas con sus propios recursos.