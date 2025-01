Sin migración, no hay sustento: remesas sostienen pueblos enteros en Zacatecas

En el estado de Zacatecas, comunidades enteras de municipios como Río Grande, Jerez, Valparaíso y Fresnillo sobreviven gracias a las remesas, dólares producto del trabajo de los paisanos en áreas como agricultura, construcción y maquila en Estados Unidos (EE.UU.).

Rafael es habitante de Río Grande y gracias a que sus hijos y sus hermanos le envían se mantiene.

“Pues, mire, aquí la cosa está muy difícil, dado que, pues, no hay trabajo suficiente y el poco que hay es mal pagado. Aquí, la mayoría de la gente, casi podemos decir toda, sobrevive gracias a las remesas que les llega de Estados Unidos (…) bueno, yo soy uno de esos, un beneficiado, yo tengo allá a mis hermanos y mis hijos, tengo tres hijos trabajando en Estados Unidos los cuales me apoyan para salir adelante aquí, para salir adelante y pues mantener a la familia, y yo también trabajo aquí poquito, pero la mayor parte de mi apoyo viene de Estados Unidos”

A diferencia del resto de la población en México, el precio del dólar afecta a los paisanos y a sus familias, quienes principalmente usan estos recursos para el gasto diario.

Aun con este apoyo, muchas familias de migrantes apenas sobreviven debido al aumento del costo de productos y servicios en México.

“No, porque aquí el sueldo es muy poco, muy bajo y pues, sinceramente, si no nos estuvieran apoyando de allá, no se podría”

Pero el costo que hay que pagar para obtener estos dólares es demasiado alto, la desintegración familiar es una constante entre las familias de los paisanos.

“No. Mi esposo no viene, como se fue de ilegal, pues no puede venir (…) la decisión de que él toma, de que se va a Estados Unidos, pues sí nos afectó mucho y hasta la fecha como que no lo asimilamos a que estemos solos, porque, pues prácticamente, aunque él esté con nosotros sí está lejos, que nos apoya en todo desde allá, pero la soledad a veces sí la resentimos en el lado de que él, a veces, no está”

Vanesa Gutiérrez, habitante del municipio de Jerez