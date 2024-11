¿Cómo añadir el retinol a tu rutina de belleza?

¿Cómo añadir retinol a tu rutina de belleza? Foto: Getty Images

En Unotv.com te daremos algunos consejos para añadir el retinol a tu rutina de belleza, mira los detalles.

El retinol es uno de los ingredientes que más han generado polémica y curiosidad en las rutinas de belleza y es que es uno de los mejores aliados contra el envejecimiento, que algunos dermatólogos recomiendan en pieles maduras y con tendencia al acné.

El retinol pertenece a la familia de los retinoides y es conocida también como vitamina A, que es protagonista de cremas y sueros,ya que además ayuda contra manchas de pigmentación, arrugas y líneas finas, reviviendo luminosidad y elasticidad a la piel por su exfoliación en capas superiores de la piel.

Aunque parece el producto milagro, también debes saber que tiene ciertas limitantes por sus reacciones y quemaduras, hay muchos mitos alrededor de él, pero deberás tomar una decisión sabia para saber cuál es el mejor para ti.

Considerando que este ingrediente activo está sujeto a reglas para maximizar sus efectos, algunos profesionales recomiendan comenzar con una baja concentración y usarlo únicamente dos o tres noches.

Además es importante saber que a partir del 2026, las cremas y otros sueros que contengan más del 0.3% de retinol estarán prohibidos para la venta sin receta en Europa, mientras que para el cuidado corporal el límite está en el 0.05%.

¿Cómo incluir el retinol en tu rutina de belleza?

Ten cuidado con el retinol. Foto: Getty Images

Introducción gradual

El retinol es potente, por lo que es mejor empezar poco a poco.

Frecuencia inicial: Úsalo 1-2 veces por semana durante las noches.

Incrementa lentamente: Conforme tu piel se adapte, aumenta la frecuencia a días alternos y, eventualmente, a diario si tu piel lo tolera.

Limpia tu piel

Siempre aplica el retinol sobre la piel limpia y seca. Esto evita irritaciones.

Espera unos minutos después de lavar tu rostro para asegurarte de que esté completamente seco.

Usa una capa fina

Aplica una cantidad mínima (del tamaño de un chícharo) en todo el rostro, evitando zonas sensibles como el contorno de ojos y las comisuras de la boca.

Hidrata

El retinol puede resecar la piel, así que es crucial sellarlo con una buena crema hidratante después de aplicarlo. Si tu piel es muy sensible, puedes aplicar la crema hidratante antes del retinol como una “barrera”.

Protector solar

El retinol hace que tu piel sea más sensible al sol, así que nunca olvides usar protector solar (SPF 30 o más) todas las mañanas. Esto es clave para evitar manchas o irritaciones.

Cómo elegir el retinol ideal

Hay muchas marcas a las que puedes acudir, y es que el retinol es un activo poderoso que puede causar irritación, por lo que los expertos recomiendan elegir un producto que además tenga ingredientes hidratantes como el ácido hialurónico o las ceramidas para retener humedad y reducir riesgo de brotes.

Otra manera es buscar retinol encapsulado que tenga una cápsula que libera el ingrediente activo de manera gradual para que no haya irritación y que se mejore la estabilidad del producto y es que el retinol es sensible al aire y a la luz. Estas fórmulas encapsuladas son una buena solución para pieles sensibles o para personas que no están tan acostumbradas.

Otra cosa que debes tomar en cuenta es que el retinol se degrada de manera rápida, por lo que la mejor opción es optar por frascos opacos que tenga un sistema de gotero, además de que debes de tener en cuenta la fecha de caducidad para que no pierda efectividad.