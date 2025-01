GENERANDO AUDIO...

Hay opciones para melenas largas, cortas, lacias, onduladas y chinas. Foto: Pexels

Los cortes de cabello con una de las tendencias que suele cambiar año con año; incluso, de estación en estación, lo que significa una ventana de oportunidades para las personas que quieren lucir renovadas en 2025.

Si estás pensando hacerte un cambio de look, llegaste al lugar adecuado porque Unotv.com tiene para ti el recuento de los que serán más buscados en las estéticas este 2025.

Cortes de cabello que serán tendencia este 2025

Corto, largo, ondulado, lacio o rizado, no importa cuál sea tu estilo o las características de tu pelo, porque aquí seguro que encontrarás opciones que se adapten a la forma de tu rostro y a otros factores que te hagan “sacarle jugo” a tu imagen.

1. Mariposa

Ha ganado mucha popularidad por su versatilidad y capacidad para enmarcar el rostro de manera muy favorecedora; se trata de un estilo en capas que crea un efecto de movimiento y volumen alrededor del rostro, similar a las alas de una mariposa.

Se caracteriza por darle un aspecto más juvenil y fresco a quienes lo usan.

Si eres team pelo largo, este corte es para ti porque mantiene la longitud del cabello, pero con movimiento y dimensión, la cual, a menudo, se combina con un flequillo cortina, que enmarca el rostro y suaviza las facciones.

Otra de sus bondades es que se adapta a diferentes tipos de cabello y texturas, pero toma en cuenta que resalta los pómulos y los ojos. Le da vida a melenas finas y lacias.

En general, el corte mariposa favorece a la mayoría de los tipos de rostro, pero es especialmente bueno para rostros redondos, ya que ayuda a alargar el rostro y suavizar las líneas. También puede usarse en rostros ovalados porque resalta los rasgos y aporta armonía.

2. Curly pixie

En este recuento de cortes de cabello que serán tendencia 2025 vamos por uno para mujeres arriesgadas que tienen el pelo chino, ondulado o afro; se trata del curly pixie que de largo solo conserva una pequeña zona para para resaltar su forma natural de la melena.

A diferencia del pixie tradicional, este suele tener capas más largas que ayudan a definir los rizos y evitan que se aplasten, pues genera volumen en la coronilla.

Su cuidado es muy sencillo porque es un look de bajo mantenimiento, ya que los rizos naturales se mantienen en su lugar. Toma en cuenta que usarlo te hará lucir más desenfadada.

3. Bob con capas

En looks más intermedios tenemos el bob con capas, que es una versión más dinámica y versátil del clásico pues, en lugar de tener una longitud uniforme, incorpora capas que le dan mayor movimiento, textura y volumen al cabello.

Se cortan en diferentes longitudes, creando una especie de escalera que aporta dimensión al pelo, dándole mayor facilidad de movimiento, además de un aspecto más ligero y aireado.

Se adapta a diferentes tipos de cabello y rostros, desde los más redondos hasta los más alargados, y puedes personalizarlo con diferentes tipos de flequillos (recto, de lado, cortina) y texturas (lisas, onduladas o rizadas).

Las capas alrededor del rostro ayudan a enmarcarlo y suavizar las facciones. Es ideal para cabellos finos o lacios, ya que les da más cuerpo y movimiento; no requiere de mucho mantenimiento.

En general, el bob con capas favorece a la mayoría de los tipos de rostro y cabello, sin embargo, es especialmente bueno para rostros redondos y cabellos finos.

4. Choppy lob

El choppy lob combina la longitud del lob y la textura desfilada y moderna del corte choppy. Lo que define a este corte son sus capas irregulares y desfiladas, que crean una textura muy favorecedora y movimiento en el pelo.

El largo suele oscilar entre la barbilla y los hombros, pero puede adaptarse a diferentes preferencias y tiene la bondad de que se adapta a melenas lisas, onduladas o rizadas. Transmite una sensación de naturalidad y movimiento, perfecto para quienes buscan un look casual y moderno.

Las capas crean la ilusión de más volumen, especialmente en cabellos finos y, alrededor del rostro, ayudan a suavizar las facciones y resaltar los rasgos.

No requiere de mucho esfuerzo para darle estilo, por lo que puedes llevarlo tanto para un día casual como para una ocasión especial; favorece a la mayoría de los tipos de rostro y cabello, pero es especialmente bueno para rostros redondos.

5. Capas largas

Cerramos el recuento de cortes de cabello en tendencia 2025 con las capas largas. Si de plano, las opciones que te presentamos no te convencen porque no quieres perder la longitud de tu amada cabellera, esta es una solución que te quitará peso y le dará dinamismo a tu look.