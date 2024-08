Modelo con Síndrome de Down se convierte en Miss Simpatía en el certamen Miss Teen USA

En Unotv.com te contaremos sobre la modelo con síndrome de Down que se convierte en Miss Simpatía en un certamen de belleza.

Layla Kosmalski es una modelo con Síndrome de Down de 18 años que ha hecho historia al convertirse en Miss Simpatía en el certamen de belleza Miss Teen USA.

A pesar de que el primer lugar fue para Addie Carver, Miss Mississippi, los medios locales afirman que “la verdadera victoria de Kayla radica en su capacidad para inspirar y desafiar las expectativas sociales”.

Por su parte la modelo ha declarado para la revista People que quiere mostrarle al mundo “que las personas con síndrome de Down pueden hacer cualquier cosa”.

Kayla obtuvo el título de Miss Simpatía, un reconocimiento a su carisma, espíritu, destacando su capacidad para inspirar y desafiar las expectativas sociales.

Su experiencia en el escenario fue descrita como “increíble” y su entusiasmo reflejó su deseo de demostrar que los sueños grandes no tienen barreras.

Además dijo que quería mostrarle a las niñas que pueden soñar en grande, destacando sus inicios en el modelaje cuando fue coronada como Miss Delaware Teen.

El triunfo llegó cuando estaba en su último año de bachillerato que fue un momento decisivo en su vida; el jurado quedó cautivado “por su gracia, encanto y una determinación que nunca se tambalea”.

Los medios locales señalaron que Kayla al lograr ser Miss Delaware no solo fue un reconocimiento a su belleza externa, sino un paso vital hacia la visibilización y la demostración que las personas con síndrome de Down pueden y deben cumplir sus sueños.

“Solo quiero decir que las personas con síndrome de Down pueden hacer cualquier cosa en sus vidas. Son lo que son… increíbles y el síndrome de Down no me detiene”,

dijo Kayla con una sonrisa mientras se dirigía al público desde el escenario.