¡No los tires! Cómo aprovechar tus plátanos maduros

Los plátanos maduros sirven para postres o bebidas. Foto: Getty

Saber identificar si una fruta o verdura ya no puede comerse, tiene su chiste y hay que hacerlo con cuidado. Sin embargo, hay alimentos que no por estar maduros, no se comen, al contrario. Muchas personas, al ver plátanos maduros deciden ya no comerlos (por su sabor, consistencia o sólo por el aspecto visual); pero es un alimento que aún puede ser aprovechado aquí te mostraremos algunas ideas para saborearlo con gusto.

¿Cómo utilizar plátanos maduros en la cocina?

Depende el “mood” en el que andes, quizá quieras una bebida, un postre o algo más sustancioso, no importa, aquí tienes unas opciones que puedes considerar con plátanos maduros:

Licuado

Licuado de plátano para tomar en la mañana. Foto: Getty

Toma el vaso de tu licuadora y añade trozos de plátano; añade la leche que más te guste (entera, deslactosada o light); puedes incluir un poquito de canela o un poquito de chocolate en polvo y listo.

Puré

Puré de plátano, para tener un refrigerio al mediodía. Foto: Getty

Esta es una gran opción para comer de refrigerio en casa, o para llevarte al trabajo en un frasquito. Lo único que debes hacer es machacar los plátanos o rallar con un tenedor; una vez que tengas tu suave consistencia le pones un poco de mantequilla y sal al gusto (como opcional). Puedes refrigerarlo o comer al momento.

Helado

Helado de plátano; un rico postre para la tarde. Foto: Getty

Primero que nada, debes congelar tus plátanos; luego que ya estén en su punto ponlos en una batidora; agrega la leche que más te guste (entera, deslactosada o light); luego enciende el electrodoméstico. Esta preparación la vas a refrigerar para obtener la consistencia del helado, al cual le puede incluir arándonos, fresas o moras.

Plátanos fritos

Unos plátanos fritos para después de la comida. Foto: Getty

Sin fáciles de hacer, sólo tienes que partirlos en rodajas y los fríes en aceite caliente, hasta que se doren y listo. Puedes acompañarlos con varias cosas, como queso, miel, crema y lechera.

Banana Bread

Pan de plátano para acompañar la cena. Foto: Getty

También se le conoce como pan de plátano. Para empezar, hay que machacar la fruta en un recipiente para que te quede un tipo puré; luego bates 3 piezas de huevo y revuelve; luego incluye azúcar, una cucharada de aceite de oliva y unas gotas de extracto de vainilla. En un bol mezcla 200 gramos de harina, junto a una cucharada y media de levadura, una pizca de sal y canela. Luego toma ambas preparaciones y ponlas en un recipiente para horno, que todo se mezcle bien y programas tu horno entre 50-60 minutos a 175 grados.

Galletas

Galletas de plátano, una rica botana. Foto: Getty

Una porción individual sólo requiere de 2 plátanos maduros y 100 gramos de copos de avena. En un recipiente vas a machacar la fruta, y entre tiempos agregas la avena. Una vez que tu preparación que lista vas a hacer bolitas que pondrás en una bandeja para horno, la cual pondrás durante 15 minutos y una vez que termine la parte del horno, las dejarás reposar para que se les quite lo caliente y te las comas a gusto.

Muffins de plátano y avena

Unos muffins de plátano con avena, para consentir al estómago. Foto: Getty

En un recipiente vas ir vaciando trozos de 2 plátanos, una taza de azúcar, 2 huevos, un tercio de taza de aceite de maíz y una cucharada de vainilla y para revolver utiliza una batidora. En otro recipiente revuelve harina, una cucharada de polvo para hornear y media cucharada de bicarbonato de sodio; después va una taza de hojuelas de avena, una cucharada de canela en polvo y media cucharada de cardamomo. Una vez que todo esté seco, juntas todo y terminas de batir para formar una sola preparación, la cual vas a poner en un molde para muffins. Precalienta el horno a 180 grados, por 20 minutos y listo.

Beneficios de comer plátano

Energía: es una gran fuente de energía y aporta 96 kilocalorías por plátano mediano

Digestión: es un alimento fácil de digerir y ayuda a combatir las úlceras estomacales

Sistema nervioso: mejora la función del sistema nervioso

Huesos: promueve la salud de los huesos

Presión arterial: mantiene la presión arterial bajo control

Colesterol: reduce el colesterol

Potasio: es rico en potasio, lo que ayuda a disminuir la retención de líquidos y a regular el latido del corazón