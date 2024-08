Singing’ in the Rain, receta de un coctel para alegrar los días lluviosos

Una bebida dulce con un toque acidito. Foto: Shutterstock

Singin’ in the Rain no solo es un clásico del cine; también se trata de un coctel que se inspiró en el musical para crear una dulce y refrescante bebida que puede ser la mejor compañía de un viernes lluvioso en casa.

¿Quieres saber se prepara? En “El trago de la semana” te vamos a pasar la receta.

Receta del coctel Singing’ in the Rain

El coctel Singin’ in the Rain es una bebida fría, por lo cual resulta refrescante, lo cual se combina con notas dulces y ácidas para un perfecto equilibrio. Para prepararlo vas a necesitar:

50 mililitros de vermut rojo

35 gramos de frambuesas

20 gramos de grosella roja

Hielo picado

Preparación:

En un vaso rocks coloca de 4 a 8 frambuesas y la grosella; tritúra y luego coloca hielo hasta el tope. Rellena con el vermut y mezcla.

Puedes decorar tu coctel Singin’ in the Rain con un fruto rojo y degusta.

