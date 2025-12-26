Tacos en bici, la mejor opción para el “Viernes Garnachero” y el paraíso de los godinez

GENERANDO AUDIO...

Ubicados en la avenida Ejército Nacional esquina con Ferrocarril de Cuernavaca, estos tacos son un must-visit para cualquier amante de la comida callejera e ideal para este Viernes Garnachero.

Jair y Brayan, los dos personajes que te atenderán con una sonrisa, te ofrecen una variedad de opciones: tacos de bistec, suadero, longaniza, campechanos, burritos, tortas, hay algo para todos los gustos.

Los godinez de la zona ya los conocen y los recomiendan, así que no te quedes con las ganas, ven y disfruta de estos deliciosos tacos y de la buena compañía de Jair y Brayan.

Ubicación: Avenida Ejército Nacional esquina con Ferrocarril de Cuernavaca.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.