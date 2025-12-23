Cómo elegir el vino ideal para la cena de Navidad, según una experta

GENERANDO AUDIO...

Elegir el vino ideal para la cena de Navidad puede parecer complicado, sobre todo cuando en la mesa hay pavo, bacalao, romeritos o platillos agridulces.

Para despejar dudas, en Uno TV hablamos con Daniela Salgado, embajadora de la marca Emilio Moro en México, quien compartió las claves básicas para acertar con el vino estas fiestas y poder degustarlo con los platillos navideños.

El primer paso: pensar en el menú

De acuerdo con Salgado, lo más importante antes de comprar vino es tener claro qué se va a cenar, ya que no todos los vinos combinan con cualquier platillo.

“No es lo mismo un plato ligero que uno con grasa, picante o mucha estructura. El vino siempre debe acompañar al alimento”, explica.

¿Blanco, tinto o espumoso?

No existe una única respuesta, todo depende de los gustos de cada familia, aunque la experta recomienda:

Vinos blancos o tintos para la cena

Espumosos para el brindis o el postre

Qué vino elegir según el platillo

Daniela Salgado ofrece recomendaciones concretas para los clásicos de la Navidad mexicana:

Pavo: vino tinto joven o crianza, especialmente Tempranillo, que acompaña bien sin opacar el sabor.

Lomo: un vino con mayor estructura, ideal cuando lleva salsas más intensas.

Bacalao a la vizcaína: vinos blancos con buena untuosidad y estructura, como Godello.

Romeritos o mole: tintos con cuerpo y buena estructura, capaces de equilibrar sabores intensos y ligeramente picantes.

Platillos agridulces o postres: vinos completamente secos, para evitar que el dulzor resulte empalagoso.

“Cuando el platillo tiene más estructura o una salsa potente, necesitas un vino con mayor cuerpo que esté bien equilibrado”, señala la experta.

Vinos para principiantes

Para quienes apenas comienzan en el mundo del vino, la recomendación es clara:

Buscar vinos amables, fáciles de beber, con buena fruta, acidez equilibrada y sin taninos agresivos.

“Un vino demasiado potente puede provocar rechazo al inicio. Lo ideal es algo versátil y agradable”, señala.

¿Se puede encontrar un buen vino sin gastar demasiado?

Salgado explica que no es necesario gastar miles de pesos para disfrutar un buen vino esta Navidad.

Una buena relación calidad-precio puede encontrarse entre los 600 y 800 pesos, siempre priorizando el gusto personal por encima del precio o la etiqueta.

La temperatura sí importa

Uno de los errores más comunes al servir vino es no cuidar la temperatura:

Tintos: entre 14 y 16 °C, incluso un poco menos en climas muy cálidos

Blancos: entre 7 y 9 °C

“Un vino mal servido puede parecer más alcohólico o más ácido de lo que realmente es”, advierte.

Errores comunes al tomar vino

Entre los fallos más frecuentes están:

Servir el vino demasiado caliente

Añadir hielo al vino tinto

Guardar vinos jóvenes durante muchos años

No pedir asesoría en tiendas especializadas

La experta recomienda siempre preguntar y probar, ya que no hay reglas absolutas.

Copas, decantación y disfrute

Aunque no es obligatorio tener copas especiales, usar copas de cristal mejora la experiencia, sobre todo en los aromas.

En cuanto a la decantación, Salgado aclara que solo es necesaria en vinos de larga guarda, y debe hacerse con cuidado, preferentemente por un experto.

Vinos ideales para las fechas decembrinas

Para estas fechas decembrinas, las cenas van mejor con vino, es por eso que hay dos de Bodegas Emilio Moro ideales para esta celebración. Por un lado, Emilio Moro, su vino insignia, es un tinto elaborado 100% con uva tempranillo de viñedos propios en la Ribera del Duero.

Se trata de un vino equilibrado y elegante, donde la fruta madura se integra con la crianza en roble, dando como resultado una estructura amable que lo convierte en una opción versátil para cenas navideñas, carnes asadas y platillos reconfortantes de temporada.

Por otro lado, El Zarzal representa la expresión más fresca y mineral de la bodega, proveniente de El Bierzo y elaborado 100% con uva godello, este vino blanco destaca por su perfil aromático, su textura envolvente y su vibrante acidez. Es una alternativa ideal para platillos más ligeros, pescados o para comenzar la celebración con una copa elegante y refrescante.

Ejemplo de maridaje de vinos

Tal y como Daniela lo indica, el maridaje se debe de pensar en la carne o en los ingredientes, para este caso, se eligieron los vinos Emilio Moro en tinto y El Zarzal en blanco y se eligió el restaurante Granate en la colonia Cuauhtémoc, que además de su comida, destaca por su excelente selección de vinos.

Para el blanco, al ser uva godello se eligió un tartar de salmón ahumado con texocote cristalizado que va bien con la estructura del vino ya que tiene peso en boca, aromas de frutas. Además se eligió una ensalada con burrata, lechuga, frutos secos y jamón serrano.

Para el caso del vino tinto, el cual es un Tempranillo, se eligió una pasta con mantequilla, trufa y una salsa de rabo de toro, el cual el sabor es fuerte, pero no lucha contra el de la bebida, por lo que es una gran elección. Además se optó por un choripan que va de maravilla con el vino, al ser un poco grasoso y con el sabor del chimichurri.

La clave final: probar sin miedo

Para Daniela Salgado, la mejor forma de aprender sobre vino es practicar y probar diferentes uvas, regiones y estilos, sin estrés ni prejuicios.

“Entre más pruebas, más educas tu paladar. El vino es disfrute, no una regla estricta”, concluye.

