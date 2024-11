Árbol de navidad a prueba de mascotas: consejos para lograrlo

Árbol de navidad a prueba de mascotas, para evitar accidentes. Foto: shutterstock

Si bien es importante saber dónde poner el árbol de Navidad en casa para atraer abundancia, según el Feng Shui, igual de vital es ponerlo a salvo de nuestros “amigos de 4 patas”. Por ello, hoy te diremos qué hacer para tener un árbol de navidad a prueba de mascotas, pues su instinto los vuelve aventureros y curiosos, por lo que su culpa no es.

¿Qué hacer para tener un árbol de navidad a prueba de mascotas?

Para tener un árbol de navidad a prueba de mascotas que sea infalible, se deben considerar varias cosas, aquí algunas de las que puedes emplear en casa esta temporada:

La base del árbol

Aquí hay varias dinámicas. La primera es utilizando cinta doble cara para paredes, ya que además de fijar la base, cuidan la pintura de tu pared; también podrías amarrar el centro del árbol a un sitio fijo y duro; otra opción es anclar la base con un soporte de calidad.

Aleja lo más que se pueda tu árbol de tus mascotas

Sabemos que se trata de una misión complicada, pero se puede hacer. Considera las dimensiones de tu árbol, hay muebles o repisas donde se pueden colocar, y eso ya cuenta como una primera barrera para tus animales de compañía.

Nada de comida

Decoraciones comestibles o poner sus raciones de alimento cerca del árbol, son invitaciones para que tu mascota prácticamente haga una travesura; así que evita cualquier cosa que pueda olfatear y se le antoje comer.

Aleja las plantas de tus animales

En los accidentes que pueden ocurrir, por comer, debes considerar las plantas que no deben estar al alcance de tus “chiquitines”, como el acebo, el muérdago, o la flor de pascua, pues ellas son tóxicas para los lomitos. Además, las agujas de pino pueden provocar heridas en la boca e intestinos de tu mascota. No tener nada de esto ayudará a tener una cosa menos que le provoque merodear en el árbol navideño.

Repelentes naturales

Una forma eficaz de tener árbol de navidad a prueba de mascotas es utilizando productos que no les gusten, y que a su vez, no pongan en riesgo su salud. Usar vinagre, canela, pimienta y cítricos, ayudará a alejar a tus peluditos. Como tip, en veterinarias o establecimientos de mascotas puedes hallar también repelentes artificiales que no son tóxicos.

Adornos llamativos

Si bien la navidad nos promueve colores y luces llamativas, eso es precisamente uno de los puntos que le llamarán a la atención a tus “nenes”, así que evita en lo posible poner adornos llamativos o que parpadeen mucho.

Instalación de cables eléctricos

El cableado eléctrico forma parte si o si de tu árbol navideño, y una manera de evitar que se vuelva un problema es saber instalarlo bien. No lo pongas “al ay se va”, procura que lleve un orden y considera una colocación con la que tus “peluditos” no se enreden simplemente al pasar ahí.

¿Cuándo se pone el árbol de navidad y por qué?

La fecha tradicional para poner el árbol de navidad varía según las costumbres culturales y religiosas, pero las más comunes son:

Durante el inicio del Adviento: que comienza el cuarto domingo antes de Navidad, y que varía cada año entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre

¿Por qué? En la tradición cristiana, el Adviento es un período de preparación espiritual para celebrar el nacimiento de Jesús. Poner el árbol al inicio del Adviento simboliza el comienzo de esta temporada de reflexión y alegría

El 1 de diciembre: aquí es cuando muchas familias optan por poner el árbol, al inicio del mes de diciembre.

¿Por qué? Se trata de una fecha práctica que permite disfrutar de las decoraciones durante todo el mes, coincidiendo con la temporada navideña moderna

El 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción): esta es una fecha popular en países católicos, como España, Italia y algunos países de América Latina.