Dónde poner el árbol de Navidad en casa para atraer abundancia, según el Feng Shui

Dónde poner el árbol de Navidad para la abundancia. Foto: Getty Images

En Unotv.com te contaremos dónde debes poner el árbol de Navidad en tu casa para atraer la abundancia, esto según el Feng Shui.

Es importante saber dónde poner el árbol de Navidad ya que este lugar que destines atraerá o alejará ciertas energías y cuando se trata de llamar a la prosperidad y al amor, o ahuyentar las envidias o el mal de ojo.

Pero toma en cuenta que si lo pones en ciertos lugares evitarás abundancia y alejarás el dinero de acuerdo al Feng Shui y a sus efectos energéticos.

El árbol de Navidad tiene un simbolismo profundo ligado a distintas tradiciones, su forma representa vida eterna y renovación, los adornos se relacionan con la gratitud, generosidad y la llegada de bendiciones para año nuevo.

¿Dónde poner el árbol de Navidad para atraer la abundancia?

Árbol de Navidad para la abundancia. Foto: Getty Images

Colocar el árbol de Navidad en una ubicación estratégica puede ser clave para atraer abundancia y buena energía, según el feng shui. Aquí algunos consejos para elegir el mejor lugar:

Zona este, sureste o sur de la casa:

Estas áreas están asociadas con la prosperidad, la salud y la energía positiva. Coloca el árbol en el sureste activa la riqueza, mientras que el este promueve la armonía familiar, y el sur potencia el reconocimiento y la reputación.

Cercano a una entrada principal:

Situar el árbol cerca de la puerta principal o en un lugar visible al entrar puede simbolizar la bienvenida a las oportunidades y la abundancia.

Evita áreas problemáticas:

No lo coloques cerca de baños, esquinas desordenadas o espacios oscuros, ya que esto puede obstaculizar el flujo de energía positiva.

¿Dónde no poner el árbol de Navidad?

Hay algunas zonas que no están destinadas para el árbol por su dificultad o problemática energética, estos son algunos ejemplos:

Al contrario de la zona este, la zona noreste es una de las más problemáticas y donde no deberías colocar el árbol de Navidad.

Debajo de las escaleras no es el lugar de un árbol ya que a parte de que no luce, la energía se estanca, por lo que no permite el flujo e impide el crecimiento de recursos.

Dentro de la cocina no debes poner el árbol o una versión pequeña ya que los espacios cerrados y calurosos no son propicios para la abundancia, el dinero y además los cambios en la temperatura no le favorecen a las plantas naturales.

Tampoco se recomienda ponerlos en el dormitorio ya que se considera lugar de descanso, donde cualquier tipo de actividad productiva no se debe realizar y menos con amuletos.