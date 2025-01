Cómo calentar tu casa sin calefacción

Tips sobre cómo calentar la casa sin calefacción. Foto: Getty

Días atrás, te compartimos unos trucos para evitar que entre frío por las ventanas, y para tener un hogar aún más calientito; hoy te diremos cómo calentar la casa sin calefacción, y de entrada ayudarle un poco a tu bolsillo, ya que muchos aparatos consumen una buen ración de energía.

¿Cómo calentar la casa sin calefacción?

Si tu hogar es una congeladora, principalmente en esta época del año, aquí te van unos tips sobre cómo calentar la casa sin calefacción para que el frío se quede afuera:

Mantas y alfombras

Si usas alfombra, considera su constante limpieza. Foto: Getty

Sillones, sofás y tu propia cama se beneficiarán de una buena manta, pues al usarla en estos sitios te brindarán el calorcito que tanto quieres. Mientras que, la alfombra es vital en el piso, pues sirve como barrera para evitar que tus pies sientan esa frialdad que se aferra pese a usar buenas calcetas y calzados.

Cortinas gruesas y térmicas

Hay cortinas de diversos diseños y colores. Foto: Getty

A la mayoría nos gusta que el Sol entre por las ventanas e iluminen nuestra casa; sin embargo, el frío también entra por ahí, pero usando cortinas gruesas y térmicas impedirá que eso suceda. Ve a tu tienda de preferencia, ahí encontrarás muchos diseños de tu agrado; una vez que las instales en casa procura tenerlas cerradas para evitar la frialdad, pero cuando el “astro rey” toca tu ventana abre las cortinas para que ese calorcito ingrese.

Evita las paredes frías

El panel de madera sirve como barrera contra el frío. Foto: Getty

Cuando tocas tu pared y la sientes fría, una buena forma de revertir la situación es mediante paneles de madera, pues con ellas vas a poder bloquear el frío y de paso le darás un toque decorativo bastante atractivo a tu vivienda.

Distribuye bien tus muebles

A mayor entrada de Sol, mayor calor en el hogar. Foto: Getty

Si en casa tienes radiadores o zonas por las que el Sol entra con facilidad, no bloquees el paso de calor de dichos elementos. Coloca tus muebles en áreas donde no sirvan de obstáculo.

Velas

Usa velas como fuente de calor y como decoración. Foto: Getty

Estos objetos no son caros (a comparación de algún sistema de calefacción), hay de varios tamaños, colores y olores, por lo que tu hogar se puede beneficiar eso. Aunque no las dejes prendidas cuando te vayas a dormir, a fin de evitar un accidente. Como recomendación, utilízalas en el momento que creas más frío en el día.

Estas son unas formas sobre cómo calentar la casa sin calefacción, así que emplea la que más te guste.

¿Hace daño el uso de la calefacción?

El uso de calefacción en un hogar generalmente no es perjudicial para la salud, pero puede causar algunos problemas si no se utiliza correctamente, o si las condiciones del ambiente no se manejan bien. Algunos posibles efectos son:

Sequedad en el aire

Sequedad en la piel

Sequedad en las vías respiratorias, lo que puede agravar problemas como asma o alergias