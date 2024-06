¿Por qué tu lavadora está arruinando tu ropa y cómo solucionarlo?

Tips por si tu lavadora está arruinando tu ropa. Foto: shutterstock

En días anteriores, te explicamos cómo quitar el olor a humedad de la ropa, pero no es el único problema que puedes tener tras la lavada; has notado que ¿tu lavadora está arruinando tu ropa? Si mueves la cabeza que sí, entonces no te muevas, que aquí te diremos cómo solucionar ese problema en el hogar.

¿Por qué se puede arruinar la ropa en la lavadora?

Si tu lavadora está arruinando tu ropa, se debe a que estás cometiendo errores involuntarios, por lo que a continuación, te diremos algunos que podrías estar haciendo, y que de ahora en adelante debes evitar:

Sobrecargas la lavadora: siempre debes saber qué cantidad tiene como límite tu electrodoméstico (normalmente viene en el instructivo o en algún área del aparato). Cuando le pones más ropa de la que soporta, es cuando provocas que tus prendas se dañen o se enreden

No pases el límite de capacidad de la lavadora. Foto: Getty

Tipos de tela: siempre lee los símbolos que tienen las etiquetas de tu ropa, ya que sino lo haces y mezclas con diversos materiales al momento de lavar, provocas daños en ciertas telas, como la seda

Cremalleras y botones: la regla que toda mamá nos inculca es que toda prenda debe revisarse en las bolsas, no se debe dejar basura o papel en su interior, ya que al final dejarás sucia la prenda; además, si tu ropa tiene cierres, botones o cremallera, debes cerrarlos, pues sino lo haces estos accesorios pueden enganchar otras prendas durante el lavado y rasgarlas, por eso siempre ciérralos

Abusas del cloro: si bien este elemento ayuda en la limpieza de varias cosas, ¡alto con la ropa! De nuevo te pedimos que revises la etiqueta de tu prenda, ahí vendrá si tienes prohibido el cloro o no, pues al usarlo vas a manchar tus piezas o desgastarlas rápidamente. Algunas personas sí recomiendan el cloro para la ropa blanca, pero checa la etiqueta. En cuanto a la ropa de color, ahí sí evítalo

Dejas sucia la lavadora: quizá te suene ilógico, pues podrías decir “¿cómo queda sucia la lavadora, si la acabo de usar y sacó la ropa limpia?” Pues te contamos, sí, la ropa sale limpia (usando adecuadamente el electrodoméstico), pero si al sacar la ropa simplemente cierras el aparato (hasta el siguiente uso), ahí es donde dejas que se acumule la basura que sale tras el lavado. Revisa los empaques de goma de la puerta pues ahí suelen acumularse mucha pelusa u objetos pequeños (como prendedores) que pueden ocasionar daños en el siguiente lavado

Configuración de la lavadora: por algo el fabricante te pone a tu disposición diversas opciones de lavado, pero si metes toda tu ropa en la misma opción no estarás lavando bien tu ropa y podrías dañarla. Hay ciclos para ropa de bebé, para prendas delicadas o para ropa general. De nuevo, lee la etiqueta de tu prenda y ve dónde ponerla

Olvidas la ropa en el tambor: quizá haces bien todos los pasos y eres cuidado, pero aún así ¿tu ropa se afecta? Quizá se deba a que después de lavarla, la dejas en el tambor y con la puerta cerrada durante mucho tiempo. Esto genera que el moho surge y se concentre en tus prendas

¿Por qué se mancha la ropa al sacarla de la lavadora?

Ya que te mostramos algunos hechos por los cuales tu lavadora está arruinando tu ropa, quizá también notes que en ocasiones tus prendas quedan manchadas, y aquí te explicamos a qué se debe:

Puede que el tambor contenga restos del lavado anterior y que no limpiaste

Después de usar, limpia la lavadora. Foto: Getty

También puede deberse a grasa que se acumula de los ciclos de lavado anteriores

El óxido es otro dato a tomar en cuenta, y en ocasiones debes pedir la asistencia de un técnico para que te ayude a resolverlo

Puede que te veas demasiado generoso con el jabón líquido o el suavizante; si bien te ayudarán con la limpieza, también deja rastros en tu aparato, que al no limpiarlos provocas que se adhieran con la ropa del siguiente lavado

¿Por qué se arruga la ropa luego de lavarla?

Finalmente, tus prendas quedan limpias, aseas tu lavadora para que no ocasiones inconvenientes en futuras lavadas, pero al sacar tu ropa ¿la ves muy arrugada? Aquí te van algunas recomendaciones para evitarlo:

No sobre pases el límite que soporta tu electrodoméstico

Ocupa una velocidad ideal para la cantidad de prendas que se asearán

Verifica en la etiqueta de tu ropa, la temperatura con la cual debe lavarse