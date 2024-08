Juan Oyer el diseñador que viste a Ricardo Peralta se deslinda de sus acciones

El diseñador Juan Oyer, quien viste a Ricardo Peralta, se deslinda de sus acciones, en Unotv.com te contaremos todos los detalles.

Esta segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos‘ ha despertado polémica con algunos de los integrantes, desde Adrián Marcelo, Mariana Echeverría, e incluso con Ricardo Peralta, influencer que ha sido criticado por su actuar en el reality.

Ricardo recientemente acusó a Arath de la Torre de ser homofóbico, algo que tuvo reacciones negativas por parte de los televidentes y usuarios de redes sociales que criticaron al creador de contenido por su “forma de jugar”.

Incluso la cuenta de Instagram del integrante de “Pepe y Teo” fue dada de baja, aparente a propósito debido a que en menos de dos días había bajado más de 80 mil seguidores, incluso la agencia de publicidad lanzó un comunicado para manifestarse respecto a las polémicas de su ‘cliente’ lamentando las declaraciones y diciendo que abordarán las diferencias a la salida del creador de contenido.

Otra persona que se suma a la controversia es Juan Oyer, creador de la marca Proteo, quien vistió a Ricardo durante las primeras semanas del programa, ahora decidió desvincularse públicamente de las acciones de Ricardo.

Fue en sus historias de Instagram que el diseñador se dijo arrepentido por proporcionar prendas al equipo Tierra por las críticas que ha enfrentado.

“Dios mío, me hubieran dicho todo lo que iba a pasar, jamás hubiera dado esas piezas para el Team Tierra”,

El diseñador compartió que vio en Ricardo una oportunidad de mostrar su marca y representar a la comunidad LGBTI+, pero que al final todo ha sido contraproducente para él.

“Amistades, se los juro que hace un mes que Ricardo me pidió las piezas de Proteo, yo estaba muy emocionado porque dije ‘Güey, va a ser la mejor representación de la comunidad LGBT, Proteo lo van a ver millones de personas, mi trabajo lo van a ver en el canal más importante de la televisión’. Pero, ay… Nadie me pudo haber dicho que esto iba a salir como está saliendo, entonces, no así,”,

dio a conocer el diseñador.