Mejores looks de la alfombra de Mujer Del Año de Glamour. Foto: A. Flores / Uno TV

En Unotv.com te contaremos sobre los mejores looks de la alfombra roja de Mujer del Año de la revista Glamour.

El evento Women of the Year es organizado por la revista Glamour, en el que se reconocen mujeres talentosas y de alto rendimiento en distintos ámbitos profesionales, para honrar la forma en la que cambian el mundo y empoderan a otras mujeres.

Mejores looks “Mujer del Año”

En la alfombra roja del evento desfilaron las mujeres galardonadas con este reconocimiento y algunos invitados.

Posaron algunas de las galardonadas. Foto: A. Flores / Uno TV

Samantha Barry

Samantha Barry, Directora Global de Glamour apareció en la alfombra roja con un vestido rojo de la diseñadora mexicana Alexia María. El look tenía mangas con moños en la parte de los hombros y una capa que caía a lo largo del vestido.

Así lució la Directora Global de Glamour Foto: A. Flores / Uno TV

St. Vincent

La cantautora nacida en Oklahoma, Estados Unidos fue una de las galardonadas de la noche y eligió un look total black con un escote en “V” hasta el abdomen.

St. Vincent con un destacado total look black. Foto: A. Flores / Uno TV

Farah Slim

Farah Slim, la Head of Editorial Content de Glamour México y Latinoamérica posó en la alfombra roja usando un diseño de Rolando Bracho en tono rojo oscurocon un tono más claro de ese color.

Farah Slim posó con varios invitados. Foto: A. Flores / Uno TV

Galilea Montijo

Otra de las ganadoras de Mujer del Año 2024 apareció con un vestido animal print en un rojo intenso con detalles en color negro para demostrar que este estilo no pasa de moda.

Una de las reconocidas de la noche. Foto: A. Flores / Uno TV

Sofía Reyes

La cantante apareció con un look negro con accesorios dorados como pulseras, collares y anillos, en la parte de arrriba apareció con una manga bombacha y plumas que combinaba con sus zapatos; la prenda tenía una larga cola y del lado izquierdo su pierna estaba descubierta.

Uno de los mejores looks de Mujer del Año. Foto: A. Flores / Uno TV

Mabel Cadena

La actriz apareció con uno de los mejores vestidos de la noche, se trataba de un diseño del mexicano Benito Santos en el que la naturaleza destacaba a través de flores con un acabado tridimensional y transparencias para dar la ilusión de que estaba cubierta con ellas.

Con distintos tipos de flores. Foto: A. Flores / Uno TV

Dulce María

La exintegrante de RBD llegó con un vestido con un escote con transparencias y detalles de lentejuelas.

Apareció con un diseño negro y brillante. Foto: A. Flores / Uno TV

Natasha Dupeyrón

La actriz lució elegante con un vestido en color negro con el pecho y el cuello en color blanco, con los blazos y hombros descubiertos.

No faltó su elegancia. Foto: A. Flores / Uno TV

Estefanía Villarreal

La actriz lució un vestido con los hombros descubiertos en color azul eléctrico combinado con zapatos de tacón plateados y un maquillaje que combinaba con el tono de la prenda. Su vestido es de la firma regiomontana Cruella, ya que le gusta apoyar el talento mexicano.

Lució su diseño mexicano. Foto: A. Flores / Uno TV

Sofía Monroy

La cantante posó con un look de dos piezas de Gabrielle Wagner en color rojo con detalles dorados, que dejaban ver su ombligo, acompañó de buena manera con medias rojas, zapatos negros y cabello recogido.

Su look fue uno de los más llamativos. Foto: A. Flores / Uno TV

Cassandra Sánchez Navarro

Lució un look con un toque de inspiración en Marilyn Monroe con un cabello rubio platinado, además de un vestido con escote halter con mucho brillo.

La actriz lució brillante. Foto: A. Flores / Uno TV

Rolando Bracho

El diseñador se hizo presente en el evento con un total look negro en el que destacó el uso de una capa. Rolando se encargó de diseñar el vestido que usó Farah Slim para el evento y estuvo a cargo del look de Mabel Cadena usado en la portada especial Women of the Year 2024.

El diseñador se hizo presente. Foto: A. Flores / Uno TV

Trinidad González

La actriz apareció con una blusa con transparencia, una falda negra y medias a juego, todo lo acompañó con guantes y tacones a juego.

Demostró que las transparencias son lo suyo. Foto: A. Flores / Uno TV

Claudia Álvarez

La actriz lució un vestido morado Prada, al igual que su bolsa que combinó con sus zapatos negros, además destacó usando un wet look muy en tendencia y el ideal para el evento.

Usando un diseño de Prada. Foto: A. Flores / Uno TV

Sofía Engberg

La actriz apareció en la alfombra luciendo un vestido de Benito Santos, en color pistache con transparencias y brillos, además de detalles geométricos, lo combinó con zapatos plateados.

Un diseño de Benito Santos fue su opción. Foto: A. Flores / Uno TV

Bu Cuarón

La cantante describió su look diciendo que “era una almohada” ya que lució una puffer jacket con volumen y maxi. El look es de un diseñador emergente llamado Spencer Caroll originario de Londres.

Apoya la moda emergente. Foto: A. Flores / Uno TV

Vanessa Huppenkothen

La conductora apareció con un vestido mini en color negro con un detalle en color blanco que simulaba ser un moño, llevaba los hombros descubiertos y el cabello suelto, además de medias negras y zapatos plateados.