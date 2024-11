“No creo que me lo merezco”: Ángela Aguilar recibe premio como “Mujer del año” y lanza este mensaje

Ángela Aguilar se encuentra en la polémica. Foto: Cuartoscuro

Pese a las críticas y peticiones de que se le retirara el reconocimiento de “La mujer del año”, Ángela Aguilar recibió el premio de la revista Glamour y agradeció a su familia. Además, afirmó que no lo merecía, pero trabajaría por ello. Unotv.com te da los detalles de lo que dijo la cantante.

¿Qué dijo Ángela Aguilar en su discurso?

En medio de la polémica que vive Ángela Aguilar por su relación con Christian Nodal, la cantante dio un discurso, en donde envió un mensaje a las niñas para que “no apaguen su luz”.

“Para todas las niñas que nos están viendo, lo repito: que no apaguen su luz. Gracias a ustedes, yo tengo más recuerdos que vida y me llevo esto como uno más que, como decían muchas de mis colegas, no creo que me lo merezco, pero trabajaré para serlo”

Además, habló sobre la unidad de las mujeres, afirmando que “juntas logramos algo mejor”. Dentro de su discurso, también agradeció a su marido, Christian Nodal.

“Yo creo que hay muchas veces que las palabras sobran, pero lo único que puedo decir es que estoy verdaderamente agradecida con mi familia, con mi marido, con mis amigos, con todas las mujeres que abrieron camino para que yo estuviera aquí. Yo sólo quería ser cantante y gracias a ustedes lo estoy logrando. Como decía mi abuela Flor Silvestre ‘Gracias a la vida que me ha dado tanto’ y apoyándonos, juntas, logramos algo mejor”

La hija menor de Pepe Aguilar, que fue duramente criticada por afirmar que también era argentina, dijo amar a México y representarlo con su música en los escenarios.

“Estoy muy agradecida de estar aquí esta noche, estoy agradecida con Glamour por este increíble reconocimiento ese mismo honor no lo tomo a la ligera, por eso cada vez que me subo a un escenario trato, de la mejor manera, de representar a México, al país que me ha dado tanto y que amo con todo mi ser”