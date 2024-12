Sabrina Carpenter recrea look de Fran Fine en “La niñera” 

Sabrina Carpenter se inspira en look de “La niñera”. Foto: Getty Images

En unotv.com te contaremos sobre el nuevo look de Sabrina Carpenter, quien recrea uno usado por Fran Fine en “La niñera”, mira las fotografías.

Sabrina Carpenter sigue en el ojo público y lo demuestra teniendo un gran final de año, esto tras el lanzamiento de su especial de Netflix navideño llamado “A nonsense Christmas with Sabrina Carpenter”.

Durante sus apariciones públicas ha aparecido con distintos looks destacados ideales para la Navidad y el frío de la época, su street style más reciente es una clara inspiración en Nanny Fine.

Fue durante el The Late Show with Stephen Colbert en Nueva York, donde la cantante evocó a Fran Fine con un look destacado que usó el personaje en “La niñera”.

El look sale en el episodio piloto de la serie y se conforma por una minifalda negra y un blazer a juego con botones dorados y solapa XL de fur con estampado animal print.

Este look usado por la actriz Fran Drescher, lo llevó con medias negras oscuras y con un portafolio en color rosa con la leyenda “Shades of the Orient”.

Mientras que Sabrina lo llevó con medias transparentes y ajuego con una boina negra con el estampado animal print en la solapa del blazer, además de que llevó un portafolio negro por si habían dudas sobre la inspiración del atuendo.

En cuanto a su beauty look, lo llevó con un blow out con sombras en tonos neutros, rubor que enmarca sus pómulos y labios delineados con un toque de gloss.

Aunque parezca el mismo blazer, el de Fran es de la línea “Susan by Night” de Lillie Rubin de 1993, mientras que el de Sabrina parece ser un saco de Lillie Rubin, de acuerdo con la revista Elle.

Looks de Sabrina Carpenter inspirados en otras artistas

Sabrina Carpenter se ha inspirado en algunas personalidades, como es el caso de Britney Spears, al llevar conjuntos que recuerdan a la estética pop de los años 2000, popularizada por la “Princesa del Pop”, como lo eran crop tops y pantalones de tiro bajo, looks con brillo y lentejuelas similares a los trajes icónicos de Britney en eventos o conciertos.

Sabrina ha llevado looks más bohemios o románticos en alfombras rojas, como vestidos largos con detalles de encaje o tul, que recuerdan a los estilismos clásicos de Taylor Swift en su era “Speak Now” o “Red”.

En eventos formales, Sabrina ha llevado looks clásicos y elegantes con vestidos negros, guantes largos o peinados recogidos que evocan a Audrey Hepburn en algunas de sus películas.

Además Sabrina ha incorporado elementos del estilo de Ariana, como vestidos cortos y voluminosos, botas altas y peinados altos con cola de caballo, dándole un toque coqueto y juvenil.

En algunas sesiones de fotos o presentaciones, Sabrina ha adoptado looks que recuerdan a las décadas de los 70 y 90, como trajes pantalones con estampados retro o vestidos satinados que evocan el estilo grunge glamuroso.