El recalentado surge tras la cena de Navidad. Foto: Getty Images

Seguramente sueles recurrir al recalentado después de la cena de Navidad. Las personas no dejan pasar la oportunidad de volver a degustar sus platillos favoritos en familia. Pero ¿qué es y por qué lo consumimos? En UnoTV.com te lo compartimos.

¿Qué es el recalentado?

El recalentado es una tradición culinaria muy arraigada en diversos países, entre ellos México, que consiste en consumir los platillos sobrantes de la cena de Navidad en días posteriores, generalmente el 25 de diciembre.

Según la Agencia de Estándares de Reino Unido (FSA, por sus siglas en inglés), lo recomendable es recalentar la comida una sola vez, aunque de preferencia en la estufa y no en el microondas.

Aunque no lo creas, es importante usar los recipientes adecuados, ya que algunos alimentos pueden sufrir cambios en su composición, como el pollo, huevo, espinacas y embutidos.

¿Por qué recurrimos al recalentado en Navidad?

Algunos de los aspectos por los que recurrimos a la popular actividad alimentaria, ya sea en Navidad o Año Nuevo, son los siguientes:

Aprovechamiento de la comida: La cena de Navidad suele ser abundante y el recalentado permite evitar desperdicios al reutilizar los platillos

La cena de Navidad suele ser abundante y el recalentado permite evitar desperdicios al reutilizar los platillos ¿Un sabor mejor? Según los expertos, algunos alimentos como guisos, sopas o pastas adquieren un mejor sabor después de reposar

Según los expertos, algunos alimentos como guisos, sopas o pastas adquieren un mejor sabor después de reposar Aspecto práctico: Durante el recalentado no es necesario cocinar desde cero, lo que resulta conveniente tras los festejos

Durante el recalentado no es necesario cocinar desde cero, lo que resulta conveniente tras los festejos Convivencia familiar: La actividad fomenta nuevamente la reunión de familiares y amigos en un ambiente más relajado

En el contexto de Navidad, el recalentado es una extensión de la celebración, el cual permite seguir disfrutando de los guisos tradicionales como el pavo, los romeritos, el bacalao e incluso el pozole.

¿Cuántos kilos subimos en diciembre?

Los expertos en nutrición aseguran que, tras los festejos decembrinos por Navidad y Año Nuevo, incluido el recalentado, las personas suelen subir entre 2 y 5 kilos.

Una vez que pasen los festejos, de acuerdo con The New England Journal of Medicine (NEJM), se debe recurrir a un plan que incluya el consumo de alimentos equilibrados y realizar actividad física.

Ahora ya lo sabes, no debes decir que no a la comida, pero sí moderar tus cantidades, lo cual puede resultar un poquito complicado debido a los deliciosos platillos que se llegan a preparar en casa.