Qué es una “pick me girl” y de dónde surge este término

En Unotv.com te contaremos qué es el término “pick me girl”, conoce todos los detalles y de dónde surge.

Las redes sociales marcan las tendencias de cada temporada y de ahí se desprenden distintos términos usados para describir situaciones o a personas dependiendo de sus comportamientos.

¿Qué es una “pick me girl”?

El término “pick me girl” se usa de forma despectiva para describir a una mujer que quiere la aprobación de los hombres, comportándose de manera que minimiza a otras mujeres y refuerza estereotipos negativos de ellas.

Las personas destacan características o actitudes que consideran diferentes o más deseables para los hombres, argumentando que “no es como las demás chicas” o mostrando desinterés en actividades consideradas como “femeninas”. Lo que buscan estas chicas es destacar o ser elegida (picked) por los hombres.

¿Cuál es el origen del término “pick me girl”?

El origen del término “pick me girl” surge en internet y se popularizó por las redes sociales, se comenzó a usar a mediados de la década del 2010 y se relaciona con críticas que hacen que el machismo prevalezca y rechazan la sororidad.

De acuerdo con Harper’s Bazaar, el término fue inventado por el personaje de Ellen Pompeo, Meredith Grey en la segunda temporada de la serie Grey’s Anatomy, con una frase que describe a la perfección, “Pick me, choose me, love me” (“escógeme, elígeme, ámame”), le dice Meredith a Derek pidiéndole que se divorcie de su mujer y la elija a ella.

Este término puede ser usado para señalar actitudes problemáticas y en algunos casos descalifica mujeres que expresan sus gustos o preferencias. En algunos casos, este término puede ser una manera de reforzar la división entre mujeres en lugar de fomentar la empatía.

Esto se puede ver en las canciones, incluso en You belong with me de Taylor Swift se puede ver con versos como “Ella no entiende tu humor como yo / Ella lleva faldas cortas y yo, camisetas / Ella es la capitana de las animadoras y yo estoy en el banquillo / Ella usa tacones y yo tenis“, donde se siente superior a otra chica por tener un sentido del humor masculino y no vestir con lo típico femenino.

En redes sociales se puede ver más descripciones, una “pick me girl” nunca viste de rosa, ni se maquilla ni quiere ir de compras, prefiere ver futbol, jugar videojuegos y tener amigos hombres, ella es la rara o “friki” del grupo.

Además de en redes sociales, el estereotipo se representa en la cultura popular, donde la mala es la chica guapa, muy femenina y tonta ya que lo femenino se asocia a lo inferior, mientras que la protagonista es la “amiga perfecta” que encaja con el protagonista masculino a la perfección.

Algunos ejemplos de mujeres “pick me” que las redes sociales señalan, son Kendall Jenner, quien dice no estar obsesionada con el maquillaje y menciona que en su adolescencia era una Tomboy, que son mujeres que tienen actitudes y apariencia considerada masculina.

La otra es Avril Lavigne, que es una mujer que prefiere el negro al rosa, el rock al pop y considera que el quele gusta puede aspirar a algo mejor que su “novia odiosa”, otra de las canciones que retratarían esto es Girlfriend.