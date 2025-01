Israel y el grupo Hamás han firmado un acuerdo para implementar un alto al fuego en la Franja de Gaza, que incluye la liberación de rehenes, según informaron fuentes a medios internacionales. Este pacto, mediado por Egipto, Qatar y Estados Unidos, busca poner fin a las tensiones tras un año y tres meses de enfrentamientos.

Un funcionario israelí afirmó que Hamás había aceptado una propuesta de alto el fuego y devolución de rehenes presentada por los negociadores qataríes. Pero la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo poco después que Hamás aún no había dado una respuesta.

Un funcionario de Hamás, que declinó dar su nombre, dijo también que el grupo aún no había dado una respuesta por escrito a la propuesta.

De acuerdo con Reuters, el alto al fuego será implementado en dos fases:

Si tiene éxito, el alto el fuego por fases previsto podría poner fin a unos combates que han dejado gran parte de Gaza en ruinas, han desplazado a la mayoría de los 2.3 millones de habitantes que tenía el enclave antes de la guerra y han matado a decenas de miles de personas. El número de víctimas sigue aumentando a diario.

El acuerdo ha sido supervisado por mediadores internacionales que buscan garantizar su cumplimiento y la seguridad en la región.

Thousands of Palestinians in Gaza celebrated as news spread that a ceasefire and hostage release deal had been reached between Israel and Hamas. 👉 https://t.co/v61UutXx26 pic.twitter.com/9WmDJdEvSw

El plan incluye la liberación escalonada de los rehenes retenidos por Hamás, un punto clave para reducir las tensiones. Autoridades internacionales destacaron que la implementación será monitoreada para garantizar el bienestar de los liberados.

En tanto, el ministro israelí Itamar Ben-Gvir expresó antes su desacuerdo con el pacto y amenazó con abandonar el gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu, destacando las divisiones internas respecto a la estrategia gubernamental.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que se había llegado a un acuerdo para liberar a los rehenes retenidos en Gaza.

“Tenemos un acuerdo para los rehenes de oriente medio. Serán liberados rápidamente”, escribió Trump.

Sus comentarios, en la plataforma Truth Social, se conocen después de que un funcionario dijo que Israel y Hamás habían llegado a un acuerdo de alto el fuego en la guerra de Gaza.

Más tarde, escribió un mensaje más amplio en el que atribuyó el acuerdo de paz a su victoria electoral en noviembre. Aseguró que al tomar el poder, él y su equipo de seguridad nacional y su enviado en Medio Oriente, Steve Witkoff, seguirán trabajando para mantener la paz en Gaza y erradicar el terrorismo.

This EPIC ceasefire agreement could have only happened as a result of our Historic Victory in November, as it signaled to the entire World that my Administration would seek Peace and negotiate deals to ensure the safety of all Americans, and our Allies. I am thrilled American and…