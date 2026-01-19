Alerta roja en Chile por incendios: al menos 19 muertos y más de 50 mil personas evacuadas

GENERANDO AUDIO...

Más de 19 muertos en Chile por incendios. Foto: AFP

Este domingo, distintos incendios forestales se suscitaron al sur de Chile, dejando al menos 19 de muertos y miles de damnificados, según informes oficiales. Agregaron, más de 50 mil personas han sido desalojadas.

En las regiones de Ñuble y Biobío, a 500 kilómetros al sur de Santiago, capital de Chile, se generaron 14 focos de incendios debido a las altas temperaturas y a los fuertes vientos. Tras ello, en ambas regiones se generó alerta roja.

“El total de personas fallecidas hasta ahora son 19. Dieciocho corresponden a la región de Biobío y uno, a la región de Ñuble”, afirmó el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

Toque de queda en ambas regiones tras incendios

Gabriel Boric, presidente chileno, anunció un toque de queda en ambas localidades, además de en Lirquén y Penco. Además, aseguró que la cifra de muertos aumentará. Por su parte, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, aseguró que 14 personas murieron calcinadas.

De acuerdo con reportes, pese al toque de queda, ciudadanos apoyaban en las labores de remoción de escombros y en el apagado de los incendios.

325 viviendas destruidas y más de mil personas damnificadas por incendios

Según el último reporte oficial, más de mil 500 personas resultaron afectadas. Además, han sido más de mil las casas dañas y 325 las destruidas, en las más de 25 mil hectáreas dañadas.

Condiciones climáticas continuarán este lunes

Las autoridades mencionaron que las condiciones climáticas continuarán este lunes, mismas que superan los 30° C y registran fuertes vientos. Para ello, en las labores de combate del fuego, más de 3 mil 700 bomberos han sido desplegados.

México lamentó la pérdida de vidas en Chile

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México lamentó la pérdida de vidas, así como los daños ocasionados por los incendios en chile.