Decretan estado de sitio en Guatemala tras asesinato de 8 policías y motines en varias cárceles

Foto: AFP

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó este domingo el estado de sitio en el país, donde en las últimas horas las pandillas mataron a ocho policías y protagonizaron varios motines en las cárceles con decenas de rehenes.

Esta medida permitirá suspender algunas garantías constitucionales para combatir a las pandillas Barrio 18 y a la Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas “terroristas” por Estados Unidos y Guatemala, y acusadas de sicariato, extorsión y tráfico de drogas.

“He decidido decretar estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días a partir de hoy” para “garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos”, dijo Arévalo en cadena nacional.

La medida, que debe ser ahora ratificada por el Congreso, de mayoría opositora, suspende derechos de reunión y manifestación y permite las detenciones e interrogatorios sin orden judicial.

El mandatario también anunció que la policía ha tomado el control de tres cárceles donde los pandilleros mantenían retenidos a 46 personas desde el sábado para exigir que los líderes de estos grupos criminales fueron trasladados a penales con menores medidas de seguridad.

“Se ha logrado restablecer el control total del Estado sobre las tres cárceles donde se habían amotinado los criminales”, que ahora “están de rodillas ante un Estado fuerte que cumple y hace cumplir la ley”, afirmó Arévalo.

Las medidas especiales anunciadas por el mandatario se producen después de que las pandillas asesinaran este domingo a ocho policías en varios ataques realizados en la capital guatemalteca y localidades aledañas.

“Han sido atacados cobardemente por estos terroristas”, señaló el ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda. Según el funcionario, hay otros 10 policías heridos, un presunto pandillero muerto y varios detenidos.

La embajada de Estados Unidos en Guatemala pidió a su personal que se “refugie” y evite las “multitudes”, mientras que el gobierno suspendió las clases el lunes.

Militares en las calles

De igual forma, el ministro de Defensa, el general de División Henry Sáenz, aseguró que el Ejército “va a seguir en las calles” para seguir “golpeando” las estructuras del crimen organizado.

“El Estado va a utilizar toda la fuerza y el monopolio del poder para llevar la tranquilidad que necesita la ciudadanía”, indicó Sáenz.

El director de la Policía, David Custodio, advirtió que los agentes, si bien deben “actuar con total apego a los derechos humanos”, también podrán defender “la vida” de los ciudadanos “utilizando su arma de fuego” si fuera necesario.

Desde mediados de 2025, los pandilleros han protagonizado diferentes motines, en uno de los cuales un guardia murió por disparos. Además, veinte jefes de Barrio 18 escaparon de una prisión, lo que provocó la remoción de la cúpula de seguridad. Soló seis han sido recapturados, mientras que otro fue asesinado a balazos.

