Ante protestas en Irán, autoridades convocan a concentración de respaldo al régimen para este lunes en Teherán

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Mientras continúan las protestas y disturbios sociales, que están a punto de cumplir una semana de espiral de violencia y represión con más de 60 muertos, según una ONG, las autoridades iraníes convocaron a una concentración de respaldo para este lunes.

“Se celebrará una gran manifestación pública para condenar las acciones de los alborotadores y terroristas armados. La manifestación tendrá lugar el lunes 12 de enero a las 14:00 h en la Plaza de la Revolución Islámica de Teherán”, informó la agencia semioficial Tasnim.

Mientras, el país suma ya más de 60 horas sin acceso a Internet, de acuerdo con la oenegé especializada en ciberseguridad, Netblocks, que acota que por más de dos días el tráfico iraní se ha mantenido por debajo del 1%.

El país ha sido escenario de varias marchas diurnas de respaldo a las autoridades, solo para ser reemplazadas por nuevas expresiones de descontento y violencia. Tras legitimar en un primer momento las manifestaciones contrarias, el Gobierno iraní denunció que el derramamiento de sangre es fruto de una conspiración y de una injerencia de Estados Unidos e Israel para desestabilizar el país.

En este sentido, la Fiscalía General de Irán emitió este sábado un duro comunicado en el que declara como “criminales de guerra” a todos los “autores de los recientes disturbios” y promete que las investigaciones se llevarán a cabo “sin indulgencia, clemencia ni apaciguamiento”.

“Los fiscales deben presentar cargos con pausa, pero sin demora, preparar el juicio y actuar con decisión contra quienes, traicionando a la nación y creando inseguridad, buscan la dominación extranjera del país”, añade la Fiscalía.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.