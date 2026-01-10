A una semana de la captura de Maduro, Venezuela enfrenta tensión y transición

GENERANDO AUDIO...

Han pasado 7 días de la captura de Maduro. Fotos: Reuters

Una semana después de la operación militar estadounidense que derivó en la captura del venezolano Nicolás Maduro, Venezuela atraviesa una crisis política, diplomática y humanitaria, marcada por una intervención extranjera directa, sanciones económicas reforzadas y una transición de poder aún incierta.

El operativo, ejecutado el 3 de enero de 2026, reconfiguró el equilibrio interno del país y provocó una fractura regional, con gobiernos que respaldan la acción de Washington y otros que la califican como una violación a la soberanía venezolana.

La operación militar que derivó en la captura de Maduro

Durante la madrugada del 3 de enero, ataques aéreos y operaciones especiales coordinadas por Estados Unidos se desplegaron en Caracas y puntos estratégicos, incluido el aeropuerto de Higuerote.

Horas después, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la detención de Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico. Imágenes difundidas posteriormente lo mostraron bajo custodia de autoridades estadounidenses, junto con su esposa Cilia Flores.

Maduro se declaró no culpable durante su comparecencia inicial. La rapidez del operativo generó reacciones inmediatas: Israel respaldó la acción, mientras que Rusia, Irán, Cuba y China la condenaron como un acto de agresión.

Transición interna y disputa por la legitimidad

Tras la captura de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina el 5 de enero, en una sesión de la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo.

La oposición, encabezada por María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González, rechazó la legitimidad del nuevo gobierno. González, reconocido por Estados Unidos como ganador de las elecciones de 2024, afirmó que la intervención “no es suficiente” y exigió la liberación de presos políticos y el respeto a los resultados electorales.

El escenario político quedó dividido entre un gobierno interino chavista que exige la liberación de Maduro y una oposición fortalecida que ve una oportunidad de transición, aunque bajo presión externa.

Petróleo, sanciones y la estrategia de Washington

Además del impacto político, la intervención tuvo un componente económico clave. Washington anunció un endurecimiento del control sobre las exportaciones petroleras venezolanas, principal fuente de ingresos del país.

Autoridades estadounidenses informaron sobre la intercepción de buques tanque que transportaban crudo venezolano, mientras Trump anunció un acuerdo para que hasta 50 millones de barriles sean enviados a Estados Unidos, con recursos que —según dijo— serán administrados bajo supervisión estadounidense.

Analistas internacionales han advertido que esta estrategia podría asfixiar financieramente al Estado venezolano y profundizar la crisis económica.

Reacciones internacionales y división regional

La respuesta internacional ha sido dispar. Cuba, Rusia, Irán y China denunciaron la operación como una violación al derecho internacional. Francia advirtió, sin mencionar directamente el caso, sobre prácticas de “nuevo colonialismo”.

En contraste, Israel respaldó públicamente la intervención, alineándose con la narrativa de Washington sobre restauración del orden democrático.

Escenarios de incertidumbre tras captura de Maduro

A siete días de la captura de Maduro, persisten múltiples interrogantes:

El proceso judicial del exmandatario en Estados Unidos

del exmandatario en Estados Unidos La capacidad de gobernabilidad del gobierno interino

del gobierno interino El impacto social y humanitario de las sanciones

de las sanciones El rol de las fuerzas estadounidenses en el país

en el país La postura que adoptarán organismos regionales como la OEA y la CELAC

Lejos de cerrar una etapa, la detención de Nicolás Maduro abrió un nuevo capítulo de alta volatilidad para Venezuela y la región, con efectos que podrían redefinir el debate sobre intervención, soberanía y gobernabilidad en América Latina.

