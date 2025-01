Al menos 11 personas murieron y otras 35 resultaron heridas, incluidos dos policías, tras un atropellamiento masivo y un tiroteo en una zona turística de Nueva Orleans, Estados Unidos, durante los festejos de Año Nuevo 2025.

“Estamos atendiendo un accidente con gran cantidad de víctimas, en el cual está implicado un vehículo que se lanzó sobre una multitud de personas en Canal y Bourbon Street”, indicó en un comunicado el servicio de emergencias de Nueva Orleans.

ATENCIÓN: EL SIGUIENTE VIDEO CONTIENE IMÁGENES FUERTES. SE RECOMIENDA DISCRECIÓN .

At least 10 dead and 30 injured after SUV rammed into crowds celebrating the New Year on Bourbon Street in New Orleans' French Quarter. The driver got out, 'wearing full body armor' and 'armed with an assault rifle' and started firing a weapon, citing witnesses. pic.twitter.com/RLb7FtkyRi