El 27 de enero se cumplen 80 años de la liberación del campo de concentración y exterminio nazi alemán en Auschwitz, un hecho que marcó por completo la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurrió en Polonia y por qué se conmemora la fecha? En Unotv.com te compartimos la historia.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Auschwitz se convirtió en el principal campo de exterminio nazi compuesto por tres centros de prisioneros.

Our #podcast explains the process of how in the spring of 1942 the #Auschwitz concentration camp became – at the same time – a killing center for Jews. Spotify: https://t.co/NMOMJRbk0U ApplePodcast: https://t.co/WQo6QzZnp6 Youtube: https://t.co/gIpVBf34e9 pic.twitter.com/pyJxkIWEzw

Los soldados soviéticos que llegaron al sitio el 27 de enero de 1945 encontraron 370 mil trajes de hombre, 837 mil vestidos de mujer, 44 mil pares de zapatos y 7.7 toneladas de cabello humano, según National Geographic.

Adolfo Hitler había mandado a realizar una depuración de judíos, la mayor en la historia, donde perdieron la vida mujeres, hombres, adultos mayores y niños.

Se calcula que enviaron a 1.3 millones de personas a Auschwitz entre 1940 y 1945, y alrededor de 1.1 millones fueron asesinadas ahí, de acuerdo con los datos del Museo Conmemorativo del Holocausto en Estados Unidos.

El gran pensador judío del Holocausto, Primo Levi, señaló que los actos cometidos en los campos de concentración representaban “la industrialización de la muerte a una escala inimaginable”.

Aquella aniquilación planificada en Auschwitz contemplaba experimentos genéticos y la práctica de eugenesia (sistema de perfeccionamiento de la especia humana mediante un criterio racista de selección).

El oro de las dentaduras de las víctimas se fundía para engrosar las reservas del Reich, nombre oficial del Estado de Alemania entre 1871 y 1945, mientras que las cenizas de los muertos se utilizaban como fertilizantes.

Se calcula que, durante la guerra, en todos los campos de concentración y exterminio asesinaron a 6 millones de personas por el simple hecho de ser judías, mientras que 11 millones más murieron por pertenecer a otras minorías, incluidos civiles y soldados soviéticos y polacos capturados en combate.

En 2025, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó el 27 de enero como el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

Su objetivo es honrar la memoria de los millones de judíos y otras víctimas que asesinaron durante el Holocausto, perpetrado por el régimen nazi y sus colaboradores entre 1941 y 1945.

