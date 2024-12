Barco carguero ruso se hunde en el Mediterráneo; investigan posible ataque terrorista

Un carguero ruso se hundió en el Mediterráneo, entre España y Argelia, y de sus 16 tripulantes, dos están desaparecidos y el resto fue rescatado y llevado a la ciudad española de Cartagena, informó el martes el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso.

La naviera propietaria de la embarcación atribuyó el hundimiento a un “ataque terrorista”.

En redes sociales circula un video al barco “Ursa Major”, con 16 tripulantes a bordo, durante su naufragio tras “una explosión en la sala de máquinas”.

⚡️A terrorist attack was carried out against the Russian vessel 'Ursa Major', which sank in the Mediterranean Sea, reported the company that owns the bulk carrier.



Three explosions occurred on the starboard side of the Ursa Major, which sank her, Oboronlogistika told Sputnik. pic.twitter.com/yR39zYfZg5