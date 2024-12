El gobernador de California, Gavin Newsom, afirmó que el condado se encuentra en estado de emergencia en respuesta al brote de gripe aviar H5N1, por lo que se implementaron medidas para contener la propagación del virus.

La medida se produce luego de que se detectaron casos en vacas lecheras en granjas del sur de California, lo que indica la necesidad de ampliar el monitoreo y aprovechar el enfoque coordinado a nivel estatal para contener la propagación del virus.

